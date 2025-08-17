¿Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en Alianza Lima? Esto dijo Franco Navarro Mandayo

Alianza Lima cuenta con dos delanteros de jerarquía y experiencia internacional en su plantilla, quienes han brindado alegrías a los seguidores blanquiazules en el 2025 en la Liga 1 y ahora en la Copa Sudamericana: nos referimos a Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sin embargo, su permanencia para el 2026 aún se encuentra en duda, y el nuevo gerente deportivo ha salido al frente para responder a esta incógnita.

En la entrevista con El Comercio, Franco Navarro Mandayo, flamante gerente deportivo de Alianza Lima, fue consultado sobre la continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima para la temporada 2026.

"Paolo y Hernán, personalmente y es el sentir del club, nos encantaría que se queden a vivir en Alianza. Son dos ídolos del club. Les tengo el máximo cariño, respeto y admiración como deportistas y como personas", empezó diciendo el también hijo de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima.

Paolo Guerrero tiene 10 goles en Alianza Lima esta temporada 2025.

Aunque no hay una respuesta concreta, el sentir del directivo y del club es que ambos son considerados dentro de la planificación para el 2026 por la cantidad de goles que vienen haciendo en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana 2025.

"Esos temas puntuales aún no los hemos visto (renovación); seguramente llegarán a una conversación con ellos, pero estamos felices con el rendimiento. Ambos mantienen una competencia sana, compiten a nivel local e internacional y ojalá puedan quedarse con nosotros mucho tiempo más", afirmó de forma contundente.

"Sin ninguna duda (entrar en la planificación del 2026) y no por la parte subjetiva, sino por la parte objetiva por la cantidad de goles que han hecho, dónde han hecho los goles y a quién han hecho los goles para pensar en la continuidad", culminó ante las cámaras de El Comercio.

Hernán Barcos anotó 11 goles en Alianza Lima esta temporada 2025 y es uno de los máximos goleadores de la Copa Libertadores.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima 2025

Hernán Barcos ha sido fundamental en la clasificación de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana, anotando un gol clave ante Gremio de Porto Alegre. En toda esta temporada ha disputado la Copa Libertadores, la Liga 1 y el Torneo ya mencionado. En total, tiene 12 goles, siendo el torneo local donde más goles ha anotado, pero solo 5 en el campeonato más importante de Sudamérica, la Libertadores.

Paolo Guerrero también ha sido clave en los logros que Alianza viene alcanzando a nivel local e internacional. En el equipo íntimo para la temporada 2025, ha anotado un total de 10 goles y su destacada actuación frente a rivales como Boca, Gremio y la Universidad Católica de Ecuador ha sido de gran ayuda para mantener viva la ilusión de obtener un título a nivel internacional.