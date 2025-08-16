Santos Laguna emitió firme comunicado sobre Pedro Aquino tras rumores de fichaje a Alianza y Cristal

Pedro Aquino está más cerca de la Liga 1 y Santos Laguna salió al frente para brindar un comunicado en donde afirman que el volante de la selección peruana tiene todas las condiciones aptas para rendir a nivel competitivo. ¿Mensaje para Alianza Lima y Cristal ante los rumores que lo vinculan con el mediocampista?

Tras anunciarse que Sporting Cristal ya no iba a fichar más jugadores y la pronta salida de Noriega de Alianza, los rumores de regreso de Aquino a la Liga 1 están más vigentes que nunca, ya que por el lado cervecero los hinchas piden el retorno de su canterano, mientras que los blanquiazules solicitan el sustituto ideal del Samurai.

Entonces, esto ocasionó que distintas personas mencionen que Pedro Aquino está lesionado y es por eso que Santos Laguna no lo quiere para la temporada actual. No obstante, salieron al frente para indicar lo contrario.

Santos Laguna informó que Pedro Aquino es un jugador apto para las competiciones deportivas de alto rendimiento. Foto: Santos Laguna

En el comunicado se puede leer: "Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, nacido el 13 de abril de 1995, y actualmente en actividad en el Club Santos Laguna, se encuentra actualmente APTO para la práctica deportiva de alto rendimiento".

Este contundente anuncio fue firmado por el médico Carlos Moctezuma Gómez Cebreros, jefe de los servicios médicos del Club Santos Laguna. Además, está dirigido a los equipos interesados en el fichaje de Pedro Aquino.

Los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal ven el retorno del peruano a la Liga 1 como un gran golpe sobre la mesa, sabiendo la gran calidad de jugador en el mediocampo de cualquier club en el fútbol peruano.