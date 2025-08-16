¿Alianza Lima firmará a Pedro Aquino para reemplazar a Erick Noriega? Lo último que se sabe

Alianza Lima ha tenido una semana sumamente movida, pues no solo encaminaron su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a U. Católica de Ecuador en la ida. Sino que también, acaban de cerrar la venta de Erick Noriega a Gremio de Brasil. Ante ello, en redes suena con fuerza el nombre de Pedro Aquino como posible fichaje.

Aquino recientemente sonó para reforzar a Sporting Cristal, sin embargo, su fichaje fue descartado por la directiva. Ante ello, el volante ha sonado con gran fuerza para poder vestirse de blanquiazul, especialmente por el gran golpe que recibirá el esquema de Alianza al concretarse la salida de Erick Noriega.

Pedro Aquino no jugará en Alianza Lima

De acuerdo con la información compartida por el reconocido periodista Wilmer Robles, Alianza Lima no ha mostrado interés alguno en poder hacerse con el fichaje de Pedro Aquino para afrontar el Torneo Clausura 2025.

Asimismo, el comunicador señaló que Aquino viene entrenando con las divisiones menores del Santos Laguna de México, club dueño de su pase, a la espera de que se defina su futuro deportivo. Eso sí, Robles precisó que el volante está abierto a escuchar ofertas.

Pedro Aquino no jugará con Alianza Lima.

"Pedro Aquino no está lesionado. El futbolista entrena con normalidad con la Sub21 de Santos Laguna, club con el que tiene contrato hasta mediados 2027. Si hay alguna propuesta de otro club interesado por el futbolista evaluara. No hay nada formal con SC ni interés de Alianza", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, los rumores de la posible llegada de Pedro Aquino a tienda victoriana llegaron a su fin y queda en suspenso saber cual será su próximo destino tras no ser considerado para la presente temporada de la Liga MX.

¿Cuánto vale Pedro Aquino?

Según se aprecia en la web del portal internacional Transfermarkt, Pedro Aquino posee una valoración de mercado de 1,5 millones de euros. Una cifra que lo posiciona dentro de los jugadores mejor cotizados de la selección peruana. No obstante, este monto está alejado de su máximo histórico de 7,5 millones que consiguió en 2021.