- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Pedro Aquino impacta con llamativo mensaje tras confirmarse que no volverá a Cristal: "Ya no..."
Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Cristal anunció que con el fichaje de Felipe Vizeu ya no llegarán más refuerzos. ¿Qué publicó el volante tras conocerse la decisión?
El último viernes se conoció oficialmente que Pedro Aquino no regresará a Sporting Cristal, al menos para esta temporada. Así lo informó Julio César Uribe, Director General de Fútbol del conjunto rimense durante una conferencia de prensa en la que fue presentando el flamante '9' brasileño, Felipe Vizeu. Conoce qué post lanzó el volante luego de anunciarse dicha noticia.
Pedro Aquino se pronunció tras conocerse que no volverá a Sporting Cristal
Mediante sus redes sociales, la 'Roca' rompió su silencio con un firme pronunciamiento, en donde se dirigió al atacante nacional, Írven Ávila. Fiel a su estilo, el mediocampista señaló, que en algún momento espera compartir nuevamente equipo con el experimentado jugador de 35 años.
"Algún día nos volveremos a juntar mi cholito Írven Ávila. Espero ya no estés tan acabado, jajaja", escribió Aquino en una historia que difundió en su cuenta de Instagram. Asimismo, agregó una fotografía al lado del delantero rimense, en donde se aprecia la amistad entre ambos.Pedro Aquino y su post tras conocerse que no volverá a Cristal/Foto: Instagram
Pedro Aquino entrena con la Sub-21 de Santos Laguna de México
Según señaló el periodista Wilmer Robles, el futbolista Pedro Aquino se mantiene entrenando con la Sub-21 de Santos Laguna de México. De momento, el volante está a expectativa de algún tipo de propuesta que le parezca atractiva, a fin de tener mayores minutos para esta temporada.
¿Hasta cuándo es el contrato de Pedro Aquino en Santos Laguna?
El contrato del mediocampista de 30 años con Santos Laguna de México es hasta la temporada 2027. Sin embargo, Aquino está en la posibilidad de evaluar una salida o posible préstamo a otra escuadra del extranjero.
Pedro Aquino: ¿en qué equipos ha jugado?
- Sporting Cristal
- Monterrey
- Lobos BUAP
- León
- CF América
- Santos Laguna
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90