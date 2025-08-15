Jugador de Alianza Lima escribió a Felipe Vizeu tras su fichaje por Sporting Cristal
Felipe Vizeu, reciente fichaje de Sporting Cristal, reveló en su presentación oficial que un jugador de Alianza Lima le escribió luego de concretar su llegada al cuadro celeste.
Felipe Vizeu fue presentado por Sporting Cristal como el flamante 9 para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 y al final de año alcanzar el título nacional o la clasificación a un torneo internacional. Sin embargo, en medio de la conferencia de prensa, el delantero brasileño reveló que un jugador de Alianza Lima lo llamó tras su fichaje.
PUEDES VER: Exjugador de Cristal se rindió ante Alianza por buena campaña en Copa Sudamericana: "Contento"
Vizeu, que llega procedente de Remo de la Serie B del Brasileirao, afirmó que Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, le escribió tras su anuncio como refuerzo de Cristal.
"En realidad, no solo por ser jugador, sino también por ser deportista, me gusta estudiar fútbol, siempre viendo el fútbol peruano. Siempre lo sigo, y este año también lo sigo a Guerrero. Jugué con Paolo tres años, es una persona que me ayuda desde que llegué. Recibí su mensaje", afirmó.Felipe Vizeu afirmó que Paolo Guerrero le escribió tras firmar por Sporting Cristal.
Cabe destacar que ambos jugadores compartieron vestuario en 2016, 2017 y 2018, cuando ambos jugaban por Flamengo. En ese entonces, Paolo Guerrero era el titular indiscutible que le enseñaba los mejores consejos para ser un gran delantero.
Por otro lado, Felipe Vizeu afirmó conocer a algunos jugadores de la Liga 1, entre ellos Gustavo Cazonatti y Yoshimar Yotún, a quienes enfrentó en alguna etapa de su carrera profesional.
"He visto a muchos jugadores peruanos con los que jugué (en el mismo equipo o enfrentándolos). Conozco a Cazónatti, Yotún (al llegar al club). Es un gran club que me motivó a venir. Llego para sumar", anunció.
Por último, aseguró estar feliz de llegar a Cristal tras su paso por la segunda división de Brasil. Además dio énfasis a sus propósitos para alcanzar el máximo nivel.
"Me siento feliz, contento de estar aquí en Sporting Cristal. Llego para disfrutar mucho y concretar los objetivos de la temporada. Trabajando duro y observando mucho, creo que puedo sumar. Lo más importante para mí es continuar con lo que he estado haciendo, porque lo relevante ahora es trabajar junto con el equipo para estar en mi mejor forma, siguiendo las tácticas del grupo y siempre rendir al máximo", concluyó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90