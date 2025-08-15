Jugador de Alianza Lima escribió a Felipe Vizeu tras su fichaje por Sporting Cristal

Felipe Vizeu fue presentado por Sporting Cristal como el flamante 9 para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 y al final de año alcanzar el título nacional o la clasificación a un torneo internacional. Sin embargo, en medio de la conferencia de prensa, el delantero brasileño reveló que un jugador de Alianza Lima lo llamó tras su fichaje.

Vizeu, que llega procedente de Remo de la Serie B del Brasileirao, afirmó que Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, le escribió tras su anuncio como refuerzo de Cristal.

"En realidad, no solo por ser jugador, sino también por ser deportista, me gusta estudiar fútbol, siempre viendo el fútbol peruano. Siempre lo sigo, y este año también lo sigo a Guerrero. Jugué con Paolo tres años, es una persona que me ayuda desde que llegué. Recibí su mensaje", afirmó.

Felipe Vizeu afirmó que Paolo Guerrero le escribió tras firmar por Sporting Cristal.

Cabe destacar que ambos jugadores compartieron vestuario en 2016, 2017 y 2018, cuando ambos jugaban por Flamengo. En ese entonces, Paolo Guerrero era el titular indiscutible que le enseñaba los mejores consejos para ser un gran delantero.

Por otro lado, Felipe Vizeu afirmó conocer a algunos jugadores de la Liga 1, entre ellos Gustavo Cazonatti y Yoshimar Yotún, a quienes enfrentó en alguna etapa de su carrera profesional.

"He visto a muchos jugadores peruanos con los que jugué (en el mismo equipo o enfrentándolos). Conozco a Cazónatti, Yotún (al llegar al club). Es un gran club que me motivó a venir. Llego para sumar", anunció.

Por último, aseguró estar feliz de llegar a Cristal tras su paso por la segunda división de Brasil. Además dio énfasis a sus propósitos para alcanzar el máximo nivel.

"Me siento feliz, contento de estar aquí en Sporting Cristal. Llego para disfrutar mucho y concretar los objetivos de la temporada. Trabajando duro y observando mucho, creo que puedo sumar. Lo más importante para mí es continuar con lo que he estado haciendo, porque lo relevante ahora es trabajar junto con el equipo para estar en mi mejor forma, siguiendo las tácticas del grupo y siempre rendir al máximo", concluyó.