Partidos de Alianza Lima podrás verlo en vivo por 'Hazte Íntimo': ¿Cómo y cuánto cuesta?

Siguen las gratas noticias para el 'Pueblo Blanquiazul'. Este viernes 15 de agosto, Alianza Lima presentó por todo lo alto 'Hazte Íntimo L1 MAX'. Esta nueva propuesta le permitirá a los hinchas sintonizar los partidos del conjunto victoriano en la Liga 1 2025.

"Desde el club nos sentimos muy contentos de anunciar el lanzamiento del plan Íntimo L1 Max, un proyecto que hemos venido desarrollando por más de un año y que nos llena de emoción y satisfacción, porque creemos que será la nueva forma de vivir el aliancismo", expresó Diego Montoya, gerente de Comercial, Marketing y Comunicaciones del cuadro blanquiazul.

¿Cuánto cuesta Hazte Íntimo L1 MAX?

Para los Íntimos que están suscritos, el pago es de S/. 16.90 soles mensuales. El precio del plan anual es de S/. 199.90 soles.

Planes para íntimos suscritos

Para Íntimos nuevos, el plan mensual es de S/. 33.90 soles. El precio del plan anual es S/. 399.90 soles.

Plan para Íntimos nuevos

¿Cómo suscribirte a Íntimo L1 MAX?

Ingresa a la página de Hazte Íntimo

Selecciona tu plan L1 Liga MAX

Ingresa tus datos para completar y realizar el pago para adquirir el plan.

Ingresa a tu perfil y dirígete al banner de L1 MAX

Serás dirigido a Íntimo L1 MAX donde ingresas con tu correo y contraseña de Hazte Íntimo

Ahora podrás disfrutar el contenido de Íntimo L1 MAX

Las ganancias son para Alianza Lima

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, señaló que 100% de las ganancias de las suscripciones a Hazte Íntimo L1 MAX será para el cuadro blanquiazul.

"El 100% de lo que se recauda, del beneficio de esto, es para el club. Hay una rentabilidad. Nosotros compramos el paquete, vendemos el paquete y esa rentabilidad es para Alianza Lima", expresó.