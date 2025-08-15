Partidos de Alianza Lima podrás verlo en vivo por 'Hazte Íntimo': ¿Cómo y cuánto cuesta?
Todos los partidos de Alianza Lima en la Liga 1 2025 lo podrás ver EN VIVO por 'Hazte Íntimo L1 MAX'. Una nueva propuesta para los hinchas blanquiazules.
Siguen las gratas noticias para el 'Pueblo Blanquiazul'. Este viernes 15 de agosto, Alianza Lima presentó por todo lo alto 'Hazte Íntimo L1 MAX'. Esta nueva propuesta le permitirá a los hinchas sintonizar los partidos del conjunto victoriano en la Liga 1 2025.
PUEDES VER: ¡Oficial! Sporting Cristal no contratará a Pedro Aquino: "Damos por concluidos los fichajes"
"Desde el club nos sentimos muy contentos de anunciar el lanzamiento del plan Íntimo L1 Max, un proyecto que hemos venido desarrollando por más de un año y que nos llena de emoción y satisfacción, porque creemos que será la nueva forma de vivir el aliancismo", expresó Diego Montoya, gerente de Comercial, Marketing y Comunicaciones del cuadro blanquiazul.
¿Cuánto cuesta Hazte Íntimo L1 MAX?
Para los Íntimos que están suscritos, el pago es de S/. 16.90 soles mensuales. El precio del plan anual es de S/. 199.90 soles.Planes para íntimos suscritos
Para Íntimos nuevos, el plan mensual es de S/. 33.90 soles. El precio del plan anual es S/. 399.90 soles.Plan para Íntimos nuevos
¿Cómo suscribirte a Íntimo L1 MAX?
- Ingresa a la página de Hazte Íntimo
- Selecciona tu plan L1 Liga MAX
- Ingresa tus datos para completar y realizar el pago para adquirir el plan.
- Ingresa a tu perfil y dirígete al banner de L1 MAX
- Serás dirigido a Íntimo L1 MAX donde ingresas con tu correo y contraseña de Hazte Íntimo
- Ahora podrás disfrutar el contenido de Íntimo L1 MAX
Las ganancias son para Alianza Lima
Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, señaló que 100% de las ganancias de las suscripciones a Hazte Íntimo L1 MAX será para el cuadro blanquiazul.
"El 100% de lo que se recauda, del beneficio de esto, es para el club. Hay una rentabilidad. Nosotros compramos el paquete, vendemos el paquete y esa rentabilidad es para Alianza Lima", expresó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90