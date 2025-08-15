Exjugador de Cristal se rindió ante Alianza por buena campaña en Copa Sudamericana: "Contento"

Alianza Lima ganó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en un emocionante duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este resultado le brinda una ventaja para el encuentro de vuelta y, sobre todo, para continuar haciendo historia a nivel internacional bajo la dirección de Néstor Gorosito.

Es por eso que, en medio de este gran momento, Rinaldo Cruzado, exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima, salió al frente para rendirse ante el cuadro aliancista por la excelente campaña que viene realizando en la Sudamericana.

Video: Jax Latin Media

"Contento por el momento de Alianza y feliz por su evolución. Como todo partido en la altura, ante Católica será complicado, pero sabemos que el equipo juega bien y esperamos que no sea la excepción", dijo a través de las cámaras de Jax Latin Media.

Cabe destacar que Alianza Lima ha logrado llegar hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de clasificar en distintas fases de la Copa Libertadores. Es importante mencionar que todo empezó desde la Fase 1.

Uno de los máximos logros que tuvo el cuadro blanquiazul en la Libertadores fueron vencer y eliminar a Boca Juniors en la fase 2. Luego quedó eliminado, pero logró acceder a la Sudamericana, donde ya consiguió retirar del torneo a Gremio de Porto Alegre en los play-offs.

Alianza Lima buscará clasificar a cuartos de final ante Universidad Católica de Ecuador

Ahora, tu gran reto será eliminar a la Universidad Católica en el duelo de vuelta. El encuentro entre U. Católica y Alianza Lima está programado para disputarse el miércoles 20 de agosto a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador.