Exjugador de Cristal se rindió ante Alianza por buena campaña en Copa Sudamericana: "Contento"
Exfigura de Sporting Cristal no se guardó nada y se puso feliz después de que Alianza Lima consiguiera la victoria ante U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana.
Alianza Lima ganó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en un emocionante duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este resultado le brinda una ventaja para el encuentro de vuelta y, sobre todo, para continuar haciendo historia a nivel internacional bajo la dirección de Néstor Gorosito.
PUEDES VER: Marcos Rocha deja Palmeiras tras golear a Universitario: se va a un club eliminado por Alianza
Es por eso que, en medio de este gran momento, Rinaldo Cruzado, exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima, salió al frente para rendirse ante el cuadro aliancista por la excelente campaña que viene realizando en la Sudamericana.
Video: Jax Latin Media
"Contento por el momento de Alianza y feliz por su evolución. Como todo partido en la altura, ante Católica será complicado, pero sabemos que el equipo juega bien y esperamos que no sea la excepción", dijo a través de las cámaras de Jax Latin Media.
Cabe destacar que Alianza Lima ha logrado llegar hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de clasificar en distintas fases de la Copa Libertadores. Es importante mencionar que todo empezó desde la Fase 1.
Uno de los máximos logros que tuvo el cuadro blanquiazul en la Libertadores fueron vencer y eliminar a Boca Juniors en la fase 2. Luego quedó eliminado, pero logró acceder a la Sudamericana, donde ya consiguió retirar del torneo a Gremio de Porto Alegre en los play-offs.
Alianza Lima buscará clasificar a cuartos de final ante Universidad Católica de Ecuador
Ahora, tu gran reto será eliminar a la Universidad Católica en el duelo de vuelta. El encuentro entre U. Católica y Alianza Lima está programado para disputarse el miércoles 20 de agosto a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90