Julinho no se guardó y dio rotundo mensaje tras el anuncio de Felipe Vizeu en Cristal: "No es..."

Sporting Cristal hizo oficial la llegada del delantero Felipe Vizeu con el objetivo de lograr el título de la Liga 1 2025. El ex Remo de la Serie B de Brasil firmó hasta diciembre de 2026 y luchará para ganarse un lugar en el once del entrenador Paulo Autuori.

Julinho dio rotunda opinión sobre el flamante delantero de Cristal, Felipe Vizeu

Previo a su arribo a La Florida, el ídolo del conjunto cervecero Julinho, valoró el paso del jugador de 28 años por la Segunda División del torneo garoto, toda vez que, pese a no ser una competencia de alta intensidad, se debe conservar un adecuado ritmo futbolístico.

"Jugó el campeonato paranaense, en la Serie B, pero una cosa es jugar en Brasil y otra acá. Ha estado en la selección brasileña y tengamos en cuenta algo, la Serie B de Brasil es jodi... no es fácil", sostuvo el exatacante de Sporting Cristal en el programa 'A Presión' de YouTube.

Felipe Vizeu fue anunciado como flamante fichaje de Sporting Cristal/Composición: GLR

De la misma manera, el coanimador de televisión lo defendió de algunas críticas, resaltando así su convocatoria a la selección brasileña Sub-20 donde incluso logró anotar 4 goles con la 'Canarinha' en el Sudamericano 2017.

"¿El '9' goleador de Perú cuántos tiene en la temporada? El chico estuvo en la selección brasileña. Yo en verdad me acuerdo de su nombre, pero no del jugador", acotó el referente del cuadro celeste.

Felipe Vizeu y su etapa en la selección brasileña Sub 20

Es importante precisar que, el delantero Felipe Vizeu llegó a ser considerado una promesa en Brasil, tras destacar con la Sub 20 en Río 2016 y también en la competencia de 2017, además de tener participación en la Copa São Paulo Júnior. En aquellos años, el '9' lucía todo su talento en Flamengo, donde compartió equipo con Paolo Guerrero y Miguel Trauco.