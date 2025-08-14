Felipe Vizeu, flamante '9' de Cristal, rompió su silencio y dio fuerte mensaje tras su fichaje

Sporting Cristal anunció a su nuevo delantero, Felipe Vizeu, para competir en el Torneo Clausura y asegurar los primeros puestos en busca de la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por ello, en medio del mercado de pases, el equipo rimense se vio en la necesidad de fichar a un delantero tras la salida del uruguayo-argentino Martín Cauteruccio.

El brasileño Vizeu, de 29 años, no se guardó nada y salió al frente para agradecer a Dios por la nueva oportunidad en Sporting Cristal. Destacó esta etapa como un nuevo capítulo y comienzo para su carrera futbolística.

Felipe Vizeu, flamante jugador de Cristal, rompió el silencio y dio un fuerte mensaje tras su fichaje.

"Un nuevo capítulo. Una nueva etapa comienza ahora. Gracias, mi Dios, por cuidarme tan bien. Vamos juntos, Sporting Cristal", afirmó a través de sus redes sociales, en este caso, Instagram.

Cabe destacar que Felipe Vizeu llega procedente del Remo de la Serie B de Brasil, donde solo marcó 3 goles en 26 partidos. Esto ha sido calificado por diversos medios, como Globo Deporte, como un futbolista con poca eficacia goleadora en el arco rival.

Su mejor rendimiento de Vizeu, flamante fichaje de Sporting Cristal, se dio cuando jugó en Flamengo de la Serie A Brasileirao, donde anotó 20 goles en 75 partidos, su mayor cifra en el fútbol brasileño.

Por otro lado, ha sido catalogado como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2017 cuando jugaba en Flamengo, pero no lograron la hazaña de consagrarse campeones de dicha edición ante Independiente.

También ha sido campeón en 2023 con el FC Sheriff Tiraspol en la Copa de Moldavia. Con el Gremio, salió ganador de la Copa Gaúcha en 2019.Sin duda, un jugador que ha logrado grandes palmarés, pero que ahora lo buscará bajo la orden de Paulo Autuori como DT de Sporting Cristal.