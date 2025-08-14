¡El '9'! Sporting Cristal anunció al brasileño Felipe Vizeu para lograr el título de la Liga 1

El Torneo Clausura 2025 continúa con importantes partidos y Sporting Cristal se enfoca en ganarlo para tentar la posibilidad del título nacional. En ese contexto, los movimientos en el mercado de fichajes continuaron, siendo Felipe Vizeu el elegido para ser el ‘9’ del equipo celeste.

Felipe Vizeu inició su historia en Sporting Cristal para luchar por los objetivos

El club de La Florida es consciente que para hacer una buena campaña necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, empezó a moverse en el mercado de pases y sorprende con las nuevas incorporaciones que se suman al plantel del entrenador Paulo Autuori en las últimas semanas.

Uno de ellos es el atacante brasileño que llega procedente de Remo de Brasil. Con 28 años, el futbolista es considerado un importante delantero en la región sudamericana. Sin embargo, el medio Globo Esporte, publicó un artículo donde resaltaron su poca eficacia goleadora en el arco rival.

Pese a ello, genera expectativa en el pueblo celeste que espera que las nuevas incorporaciones puedan dar la talla y así lograr los objetivos trazados por la institución rimense. Con una llamativa publicación, Sporting Cristal lo presentó por todo lo alto.

Felipe Vizeu: equipos en los que ha jugado

(Video: Remo)