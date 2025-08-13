Brasil impacta y filtra la inédita decisión de Felipe Vizeu para llegar a Sporting Cristal

Sporting Cristal va contando las horas para presentar por todo lo alto a su nuevo delantero para la temporada 2025. El elegido es el atacante Felipe Vizeu que venía de estar jugando la Serie B de Brasil con Remo. Sin embargo, su salida no fue nada sencilla, por lo que de Brasil revelaron las medidas que tomó el jugador para llegar a tienda celeste.

Remo cumplió con los pagos de Felipe Vizeu

Según informó el periodista Nelson Torres, comunicador brasileño con más de 11 mil seguidores, la charla entre la directiva de Remo y Felipe Vizeu no fue del todo sencilla. El acuerdo de rescisión de contrato involucró un pago respectivo por el tiempo que le quedaba de contrato.

Ante ello, el delantero de 28 años, con la firme convicción de ir a Sporting Cristal, aceptó los términos para recibir un abono acorde menor en relación a la indemnización por despido y días trabajados. De esta manera, podía quedar libre para llegar a tienda celeste.

"Felipe Vizeu ya no participará en los entrenamientos. Su destino será Sporting Cristal. Según el acuerdo de rescisión, Remo pagará los días trabajados y la indemnización por despido, y será liberado definitivamente. El atleta también renunció a sus obligaciones financieras. Se espera que Marcos Braz sea un jugador de 9", informó.

Felipe Vizeu decidió hacer pagos para su salida de Remo e ir a Sporting Cristal.

¿Cuánto ganaba Felipe Vizeu en Brasil?

En su última etapa con Remo en Brasil, Felipe Vizeu percibió un monto aproximado entre 26 y 28 mil dólares mensuales, informó el medio Bolavip. Esta cifra es clave, ya que desde Sporting Cristal han hecho esfuerzos por asegurar a su delantero y tener la convicción de sacar adelante al plantel con fichajes que pueden generar una inversión mayor a lo esperado.