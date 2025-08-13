0
Alianza Lima vs U Católica por los octavos de Copa Sudamericana

DT de U Católica de Ecuador dejó de lado Alianza y calificó inesperadamente a Cristal: "Fue una..."

Diego Martínez, DT de U Católica de Ecuador, hizo un alto a su partido con Alianza Lima por Copa Sudamericana para referirse públicamente sobre Sporting Cristal.

Diego Medina
Diego Martínez, DT de U Católica de Ecuador, recordó a Sporting Cristal.
Diego Martínez, DT de U Católica de Ecuador, recordó a Sporting Cristal. | Foto: L1 MAX | Sporting Cristal
Uno de los partidos que paralizará al continente es el que protagonizarán Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en Matute. Ambas escuadras se medirán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el cuadro norteño ya arribó a la capital limeña para medirse ante los blanquiazules. Sin embargo, en medio de la antesala a este encuentro, Diego Martínez, DT del 'Trencito Azul', sorprendió en conferencia de prensa al mencionar a Sporting Cristal, ¿Qué pasó?

Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana

En una de las consultas al técnico de 38 años, le indicaron sobre su primera experiencia en el Perú a inicios de temporada 2025. Y es que el conjunto de U Católica de Ecuador se hizo presente en el Estadio Alberto Gallardo para enfrentar a los celestes como parte de un amistoso. Los 'rimenses' se quedaron con la victoria y dejó una sensación amarga en el comando técnico ecuatoriano.

Ante ello, Diego Martínez no dudó en recordar a Sporting Cristal y calificarlos como "una primera prueba". Sabe que ese partido fueron superados de principio a fin, por lo que ha analizado el tipo de juego que hay en nuestro país para poder batir al conjunto de Alianza Lima en Matute.

"Sí. Hace 7 meses vinimos a jugar contra Sporting Cristal. Fue una primera prueba y una primera exposición a lo que es el fútbol peruano. Un fútbol muy exigente con jugadores de mucha calidad. 7 meses después, con un equipo que ha crecido mucho, personalmente como entrenador un crecimiento y una tranquilidad de poder sentirme más competente en Primera División… Disfruto de este momento, de estos regalos del fútbol de enfrentar a un equipo grande como Alianza Lima y un entrenador con tanto prestigio…", declaró el estratega Diego Martínez.

¿Cómo quedó el partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

En un amistoso de preparación en enero del 2025, Sporting Cristal recibió a U Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste, que era dirigido por Guillermo Farré en aquel entonces, venció 2-0 a sus contrincantes con goles de Martín Cauteruccio y Fernando Pacheco.

DT de U Católica de Ecuador calificó a Alianza Lima

"En el papel, el equipo con más recorrido internacional y con más peso en la plantilla es Alianza Lima. Nos motiva mucho competir con un equipo de esta categoría. Tienen más experiencia y recorrido, pero nosotros tenemos muchísimas ganas y recursos para llevar esta serie a nuestro favor", fueron las palabras de Diego Martínez para elogiar al plantel de Néstor Gorosito.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Fútbol Peruano