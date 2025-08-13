DT de U Católica de Ecuador dejó de lado Alianza y calificó inesperadamente a Cristal: "Fue una..."

Uno de los partidos que paralizará al continente es el que protagonizarán Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en Matute. Ambas escuadras se medirán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el cuadro norteño ya arribó a la capital limeña para medirse ante los blanquiazules. Sin embargo, en medio de la antesala a este encuentro, Diego Martínez, DT del 'Trencito Azul', sorprendió en conferencia de prensa al mencionar a Sporting Cristal, ¿Qué pasó?

En una de las consultas al técnico de 38 años, le indicaron sobre su primera experiencia en el Perú a inicios de temporada 2025. Y es que el conjunto de U Católica de Ecuador se hizo presente en el Estadio Alberto Gallardo para enfrentar a los celestes como parte de un amistoso. Los 'rimenses' se quedaron con la victoria y dejó una sensación amarga en el comando técnico ecuatoriano.

Ante ello, Diego Martínez no dudó en recordar a Sporting Cristal y calificarlos como "una primera prueba". Sabe que ese partido fueron superados de principio a fin, por lo que ha analizado el tipo de juego que hay en nuestro país para poder batir al conjunto de Alianza Lima en Matute.

"Sí. Hace 7 meses vinimos a jugar contra Sporting Cristal. Fue una primera prueba y una primera exposición a lo que es el fútbol peruano. Un fútbol muy exigente con jugadores de mucha calidad. 7 meses después, con un equipo que ha crecido mucho, personalmente como entrenador un crecimiento y una tranquilidad de poder sentirme más competente en Primera División… Disfruto de este momento, de estos regalos del fútbol de enfrentar a un equipo grande como Alianza Lima y un entrenador con tanto prestigio…", declaró el estratega Diego Martínez.

¿Cómo quedó el partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?

En un amistoso de preparación en enero del 2025, Sporting Cristal recibió a U Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste, que era dirigido por Guillermo Farré en aquel entonces, venció 2-0 a sus contrincantes con goles de Martín Cauteruccio y Fernando Pacheco.

DT de U Católica de Ecuador calificó a Alianza Lima

"En el papel, el equipo con más recorrido internacional y con más peso en la plantilla es Alianza Lima. Nos motiva mucho competir con un equipo de esta categoría. Tienen más experiencia y recorrido, pero nosotros tenemos muchísimas ganas y recursos para llevar esta serie a nuestro favor", fueron las palabras de Diego Martínez para elogiar al plantel de Néstor Gorosito.