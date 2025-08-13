- Hoy:
¿Llegó el refuerzo? Figura de Brasil sorprendió al ser visto entrenando con Sporting Cristal
¿Se trata del '9'? Futbolista nacido en Brasil fue captado entrenando en La Florida y desata la ilusión entre los hinchas de Sporting Cristal.
Sporting Cristal piensa en grande y apunta a ganar el título del Torneo Clausura para así forzar unas semifinales por el título nacional. Y para ello, la directiva ha venido trabajando en la llegada de refuerzos y el hincha está expectante por la llegada del '9', que sería de nacionalidad brasileña.
Otra noticia grata para el aficionado celeste es que el último miércoles se conoció que Gustavo Cazonatti ya puede correr y su rehabilitación va por buen camino. El propio volante publicó una foto entrenando en La Florida junto al fisioterapeuta argentino Darío Cupido.
Recordamos que 'Cazo' fue operado en febrero pasado tras romperse los ligamentos. Se conoció que el tiempo de para sería de unos ocho meses y se perdería todo lo que resta de la temporada; sin embargo, todavía no se sabe la fecha exacta de su regreso a los campos de juego.Gustavo Cazonatti ya entrena con Sporting Cristal.
Antes de su grace lesión, el mediocampista 'garoto' había disputado 32 partidos con Sporting Cristal y ha marcado tres goles. Su contrato con Sporting Cristal es hasta finales del 2027.
Felipe Vizeu sería el '9' de Sporting Cristal
De otro lado, se conoció que, a falta de la oficialización, Felipe Vizeu será refuerzo de Sporting Cristal. El delantero brasileño debe llegar al país en las próximas horas para finiquitar su vinculación con el elenco bajopontino.
Además del '9', también se habla del regreso de Pedro Aquino, quien de acuerdo a las últimas informaciones, está esperando la oferta del club que lo formó como jugador y no descarta un regreso a la Liga 1.
