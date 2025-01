Alianza, Cristal o la 'U': ¿De qué club peruano es hincha Felipe Chávez, 'joya' del Bayern?

Gran sorpresa ha generado para los hinchas de la 'Bicolor' el no llamado de la 'joya' del Bayern Múnich de Alemania , Felipe Chávez en el Sudamericano Venezuela Sub 20. Por este motivo, su representante rompió su silencio para brindar su punto de vista respecto a la reciente decisión del 'Chemo' del Solar . Asimismo, sorprendió al confesar cuál es el hinchaje del talentoso jugador del cuadro 'Bávaro'.

"No. ¡Claro que no! No puedo comparar un jugador que claramente destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y ni siquiera se manifestaron en los primeros equipos de la Liga 1 del Perú y concluir que no tiene el nivel", agregó.