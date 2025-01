Agente de Felipe Chávez arremete contra Perú por no convocarlo al Sudamericano: "Decepcionado"

Uno de los temas polémicas en la semana fue la no convocatoria de Felipe Chávez a la selección peruana sub 20 para el Sudamericano que se disputará en Venezuela. Pese a pertenecer a uno de los grandes de Europa como Bayern Múnich, José "Chemo" del Solar no lo tomó en cuenta y generó asombro entre los aficionados.

"Felipe Chávez es un chico que tiene dos años menos que estos chicos, es sub 18 (…) he considerado que por edad en estos momento hay jugadores que están mejor preparados que él para afrontar este sudamericano, por eso no está en la lista final", declaró "Chemo" desde la Videna.

Agente de Felipe Chávez responde a "Chemo"

En una entrevista a Infobae, el agente del mediocampista alemán-peruano, Fabián Chávez, dio las primeras sensaciones del jugador tras conocer que no fue parte de la convocatoria para el Sudamericano Sub 20.

"Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar un poco a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern", expresó a Infobae.

Felipe Chávez jugó por el Bayern II de Alemania.

Con respecto a las palabras de José Guillermo del Solar, el agente de Felipe Chávez fue tajante en cuanto a su respuesta y no se guardó nada contra el estratega nacional que lo calificó con un rendimiento menor que los que están formados en nuestro país.

"Felipe hubiera sido el mejor jugador de ese plantel en el Sudamericano. En el Bayern, cada día, está ganando experiencia con futbolistas mayores desde el comienzo de esta temporada. No quiero decir que los otros chicos sean malos. He visto un plantel que tiene potencial (con algunos chicos que tampoco han sido convocados), que tiene la chance de clasificar a la fase final del torneo y con un poquito de suerte puede clasificar al Mundial. ¿Por qué Chemo dice eso? La verdad, no tengo idea", agregó.

Felipe Chávez se enfocará en Bayern Múnich

Tras esta dura noticia para el jugador de raíces peruanas, el agente fue claro al decir que ahora su foco será Bayern Múnich para seguir escalando de categorías. Espero cumplir su sueño de llegar al primer equipo y así ser observado por diversos elencos internacionales.