'Chemo' del Solar y su contundente respuesta sobre por qué no convocó a Felipe Chávez

José 'Chemo' del Solar, entrenador de la selección peruana sub 20, se refirió a la ausencia del futbolista, Felipe Chávez, entre los convocados para el Sudamericano Sub 20. El jugador de Bayern Múnich de Alemania no estará presente en el torneo defendiendo los colores de la 'Bicolor' y el DT explica las razones.

El exmediocampista de Universitario de Deportes, José del Solar, será el encargado de dirigir a la selección nacional sub 20 en el próximo torneo sudamericana. El estratega fue consultado sobre la no convocatoria de Felipe Chávez y no dudó en responder de manera contundente.

"Es un gran chico que es alemán peruano, tiene muchísimas condiciones, pero hay cosas que no informan de la manera correcta. Hay que decir que Felipe Chávez es un chico que tiene dos años menos que estos chicos, es sub 18 (...) he considerado que por edad en estos momento hay jugadores que están mejor preparados que él para afrontar este sudamericano, por eso no está en la lista final", Manifestó el DT de la 'Bicolor'.

Acerca de Felipe Chávez

Felipe Chávez, un futbolista germano-peruano, llegó al mundo en abril de 2007 en Augsburgo, Alemania. Con una madre de nacionalidad alemana y un padre peruano, el joven deportista cuenta con la posibilidad de defender los colores de la selección peruana, conocida como la ‘Bicolor’.

En 2019, se unió a la academia juvenil del Bayern Munich y, tras tres años de formación, recibió una convocatoria para integrar la Sub-15 de Alemania. Sin embargo, decidió representar a Perú en el Sudamericano Sub-17, evento que tuvo lugar en 2023.

Felipe Chávez participó en varios encuentros amistosos con la selección Sub-20, como parte de la preparación para el Sudamericano. Durante su estadía en Lima, el equipo nacional se enfrentó a Ecuador, logrando obtener dos empates en los partidos disputados.

Felipe Chávez no jugará el Sudamericano Sub 20.