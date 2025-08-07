Raúl Ruidíaz y el fuerte mensaje que le dedicó a Universitario por su aniversario

Universitario de Deportes cumple 101 años como una de las instituciones deportivas más importantes del fútbol peruano y por ello, recibió el saludo de muchos personajes del deporte rey, entre ellos de Raúl Ruidíaz, quien pese a no ser parte del presente plantel de la 'U', se pronunció para dedicar un mensaje al club de sus amores.

Esta temporada se generó una distancia entre la 'Pulga' y los de Ate, pues luego de que no sea fichado por los 'merengues', el jugador decidió seguir su carrera en otro equipo de la Liga 1. Así optó por defender a Atlético Grau y firmar un largo vínculo contractual hasta diciembre del 2029.

Sin embargo, su vínculo sentimental con Universitario se mantiene y lo evidenció con un saludo a través de sus redes sociales, en donde publicó su fotografía luciendo los colores del cuadro 'crema' y un corazón con los colores representativos de la 'U'.

Publicación de Raúl Ruidíaz.

"Feliz 101 años Universitario de Deportes", escribió el delantero nacional de 35 años, y aunque algunos consideran que es un frío mensaje, la mayoría de hinchas aplauden su gesto y piden que no olvide de su relación con el club, pese a que ya es parte de otro plantel, que además es rival directo de los de Fossati.

Lo cierto es que hace días, hubo reencuentro entre el Raúl Ruidíaz y los hinchas de Universitario en el Estadio Monumental. Aquella fecha terminó a favor de los locales por 3-1 ante Atlético Grau y el exatacante de Seattle Sounders no pudo lucirse definiendo en el arco.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de Universitario está programado ante Sport Boys este sábado 9 de agosto y el escenario será el Estadio Monumental. La cita del partido es desde las 6.30 p. m. de acuerdo al horario peruano.