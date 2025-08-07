Conmebol alegró a Universitario a una semana de jugar la Copa Libertadores: "Cree..."

Los hinchas de Universitario de Deportes viven un momento soñado luego de 10 años sin poder haber conseguido un solo título, ya que actualmente son bicampeones de la Liga 1, luchan por el tricampeonato, y se encuentran en Octavos de Final de la Copa Libertadores. Bajo esa premisa, la Conmebol decidió alegrar aún más a sus aficionados con un firme mensaje mediante sus redes sociales.

Como sabemos, la 'U' atraviesa un momento clave en la temporada debido a que marchan firmes en el Torneo Clausura y la próxima semana chocarán con Palmeiras en el Estadio Monumental por la competición internacional. Sin embargo, eso es todavía dentro de unos días y hoy el pueblo merengue únicamente desea festejar que cumple 101 años de vida institucional, generan tal repercusión que incluso la máxima entidad del fútbol sudamericano decidió unirse a la celebración.

En su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, la Conmebol le dedicó un mensaje al club que actualmente tiene como director técnico a Jorge Fossati. "Muchas felicidades, Universitario. Cree en grande", publicó junto a la imagen que te dejaremos a continuación, rindiéndole homenaje al cuadro de Ate en su aniversario.

Universitario de Deportes y el mensaje de la Conmebol.

Universitario lanzó nueva camiseta por sus 101 años

Vale precisar que Universitario comenzó desde muy temprano con las sorpresas por sus 101 años de vida institucional y reveló cuál será la camiseta que estrenarán por esta fecha tan especial. Se trata de una remera blanca con algunas tonalidades rojas, y esta indumentaria ha causado mucho asombro entre sus hinchas.

La camiseta de Universitario por sus 101 años.

"La grandeza está en nuestra historia, jugadores y camiseta. Estamos orgullosos de presentar la camiseta por los 101 años de garra y pasión del club", precisó la 'U' en redes sociales, señalando que este importante artículo ya se encuentra a la venta a nivel nacional mediante las tiendas de Marathon, marca que viste al club.