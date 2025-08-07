Sporting Cristal presentó por todo lo alto a Luis Abram para salir campeón de la Liga 1 2025

El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue sorprendiendo y en esta ocasión Sporting Cristal volvió a dar un batacazo al contrata a Luis Abram. Tras muchas semanas de especulación, finalmente el defensor nacional fue anunciado oficialmente por el club del Rímac con el firme objetivo de salir campeón del Torneo Clausura y posteriormente de la Liga 1 2025.

"¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis! Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028. ¡Vamos con todo!", indicó el elenco celeste mediante su cuenta oficial de 'X', generando la emoción de todos los hinchas que se encontraban a la espera de la confirmación sobre el central de la selección peruana.

Recordemos que Luis Abram también tuvo una oferta por parte de Alianza Lima para convertirse en su futbolista en el actual mercado de fichajes, pero finalmente decidió aceptar el llamado de Sporting Cristal, club en el cual estuvo desde el 2014 al 2017 y donde salió campeón de la Liga 1 en los años 2014 y 2016.

¿Cuál es el valor de Luis Abram?

Actualmente, el valor de Luis Abram en el mercado de transferencias es de 2 millones de euros, siendo uno de los jugadores nacionales más caros del momento. Asimismo, con esta incorporación Sporting Cristal pasó a Universitario de Deportes en la lista de clubes más caros del fútbol peruano y escaló hasta la segunda casilla con un plantel cotizado en 14.75 millones de euros, aunque todavía sigue por detrás de Alianza Lima.

¿En qué clubes ha jugado Luis Abram?

El central de la selección peruana cuenta con un amplio recorrido a nivel de clubes: