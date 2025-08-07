Guerrero no se guardó nada y dio firme mensaje a Universitario en su aniversario: “El más…”

Uno de los máximos referentes en la actualidad de Alianza Lima es Paolo Guerrero, delantero histórico de Perú que es hincha confeso blanquiazul y en toda su carrera deportiva siempre mencionó a la escuadra de Matute. Sin embargo, ahora de forma totalmente inesperada, el 'Depredador' le dejó un afectuoso mensaje a Universitario de Deportes por sus 101 años de vida institucional.

PUEDES VER: Conmebol confirmó que Alianza Lima enfrentará a Ferroviaria de Brasil en torneo internacional

El máximo goleador en la historia de la selección peruana fue consultado por la prensa local sobre la 'U', eterno rival del equipo victoriano que este jueves 7 de agosto se encuentra de aniversario. "Desearle lo mejor a Universitario, pero Alianza sigue siendo el más grande", precisó el artillero que llegó a La Victoria la temporada pasada en una contratación histórica por todo lo que representa para nuestro balompié.

De esta forma, Paolo Guerrero le dejó un mensaje a Universitario por su aniversario pero le dejó 'su chiquita' precisando que Alianza Lima es superior en todos los aspectos, generando así una enorme cantidad de comentarios por parte de ambas hinchadas. Asimismo, al delantero nacional le consultaron sobre cómo se encuentra físicamente debido a que se ausentó ante Sporting Cristal.

"La lesión del tobillo la superé", indicó el 'Depredador', brindándole calma a todos los aficionados blanquiazules que se encuentran preocupados porque desean contar con su presencia la próxima semana contra la Universidad Católica de Ecuador, por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025.

Números de Paolo Guerrero este 2025

Paolo Guerrero ha jugado 25 partidos con Alianza Lima esta temporada entre Liga 1 y Copa Libertadores/Sudamericana, llegando a convertir un total de 7 goles en el campeonato doméstico y 3 en el plano internacional, sumando así 10 dianas en lo que va de la presente campaña.