¿A la Liga 1? Santiago Ormeño dejó su club en China y tomó firme decisión sobre su futuro

El delantero con paso por la selección peruana, Santiago Ormeño, fue noticia desde muy temprano debido a que dejó el Qingdao Hainiu de China por motivos sumamente fuertes. El nacido en México no se quedó de brazos cruzados y tomó una fuerte decisión sobre su futuro, por lo que muchos hinchas nacionales comenzaron a preguntarse si firmó contrato con algún club importante de la Liga 1.

Según informó el periodista Renzo Galiano mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, el atacante incaico ya no forma más parte de la institución asiática, a la cual llegó a inicios de este año procedente del Chivas de Guadalajara, por cuestiones sanitarias y laborales. Eso hizo que el artillero retornara a nuestro continente.

"Un agravio institucional lo orilló a marcharse para instalarse nuevamente en México. ¿Llegará a Liga 1? Por lo pronto se está recuperando de una durísima dolencia", informó el mencionado comunicador, revelando así que de momento su futuro profesional es incierto y no hay noticias sobre si llegará al fútbol peruano o seguirá con su carrera en México.

Santiago Ormeño en su club de China.

Recordemos que hace poco el delantero con paso por la selección peruana fue vinculado a Universitario de Deportes, que aún no descarta contratar a un último refuerzo para la Copa Libertadores y Torneo Clausura. Hace poco el cuadro crema indicó que tiene su plantel cerrado, salvo que aparezca una oportunidad inesperada en el mercado de pases y esa podría ser Santiago Ormeño.

¿Cuál es el valor de Santiago Ormeño?

Actualmente, Santiago Ormeño tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos de toda su carrera profesional. Sobre todo si lo comparamos con los 4 millones de euros que llegó a costar en el 2021 cuando se encontraba jugando para el Puebla de la Liga MX.