Periodistas colombianos dejan firme calificativo a Pedro Gallese tras fichaje: "Arquero de…"

Para muchos hinchas, Pedro Gallese es uno de los arqueros más importantes que ha tenido la selección peruana en los últimos tiempos, con amplia experiencia y un Mundial encima. Ahora, vivirá una nueva etapa en su carrera con camiseta de Deportivo Cali, club que lo anunció recientemente.

Como era de esperarse, su llegada a Colombia genera bastante expectativa no solo en los hinchas, sino también en los medios de comunicación que reaccionaron al fichaje del ‘Pulpo’, quien terminó su vínculo con Orlando City de la MLS, siendo una de las figuras del plantel.

Pedro Gallese firmó por Deportivo Cali y la prensa reaccionó

“Hace rato que no teníamos arquero de selección”, “Altísima calidad”, “Buena contratación, es un líder dentro y fuera de la cancha”, dijeron algunos periodistas luego de concretarse el fichaje del arquero de la selección peruana. De esta manera, el futbolista inicia una nueva historia.