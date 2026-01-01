0

Periodistas colombianos dejan firme calificativo a Pedro Gallese tras fichaje: "Arquero de…"

Pedro Gallese se convirtió en nuevo arquero de Deportivo Cali tras terminar su vínculo con Orlando City de la MLS y periodistas colombianos reaccionaron.

Erickson Acuña
Para muchos hinchas, Pedro Gallese es uno de los arqueros más importantes que ha tenido la selección peruana en los últimos tiempos, con amplia experiencia y un Mundial encima. Ahora, vivirá una nueva etapa en su carrera con camiseta de Deportivo Cali, club que lo anunció recientemente. 

Como era de esperarse, su llegada a Colombia genera bastante expectativa no solo en los hinchas, sino también en los medios de comunicación que reaccionaron al fichaje del ‘Pulpo’, quien terminó su vínculo con Orlando City de la MLS, siendo una de las figuras del plantel.

Pedro Gallese firmó por Deportivo Cali y la prensa reaccionó

“Hace rato que no teníamos arquero de selección”, “Altísima calidad”, “Buena contratación, es un líder dentro y fuera de la cancha”, dijeron algunos periodistas luego de concretarse el fichaje del arquero de la selección peruana. De esta manera, el futbolista inicia una nueva historia.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

