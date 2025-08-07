Francisco Duclós, ex Alianza Lima, daría el batacazo firmando con campeón peruano: "Será.."

El mercado de pases de la Liga 1 aún no está cerrado y los equipos continúan buscando reforzarse de la mejor manera. En ese sentido, a pocos días del cierre del libro de pases, el exjugador de Alianza Lima, Francisco Duclós, sorprendió a más de uno al conocerse que está cerca de concretar su llegada a un equipo campeón para el Torneo Clausura.

Francisco Duclós daría el batacazo firmando con campeón peruano

Según la información del periodista Ernesto Macedo, el defensa Francisco Duclós tendría definida su salida de Comerciantes Unidos y estaría a un paso de firmar por Deportivo Binacional para disputar el Torneo Clausura.

“De no mediar inconvenientes, el defensa Francisco Duclós será jugador de Binacional. Mañana (por hoy, jueves 7 de agosto), cerraría con el cuadro de Claudio Bustamante”, publicó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Francisco Duclós firmaría con Deportivo Binacional para el Torneo Clausura.

De concretarse su fichaje, el zaguero nacional daría una de las sorpresas del mercado firmando por un club que, si bien actualmente pelea por mantener la categoría en la Liga 1, ya sabe lo que es salir campeón, tras vencer a Alianza Lima en la final del 2019.

Francisco Duclós fue campeón con Alianza Lima

Recordemos que Francisco Duclós tuvo un fructífero paso por Alianza Lima, club donde logró levantar el título en 2017, donde conquistaron el Torneo Apertura y Clausura, consagrándose como los campeones del fútbol peruano en dicho año.

Francisco Duclós celebrando el título en 2017. Foto: Líbero

Trayectoria de Francisco Duclós