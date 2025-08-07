Alianza Lima tomó radical postura sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas

Alianza Lima, a través de Jorge Zúñiga, presidente de la Asociación de Inversores Aliancistas por el Perú (antes Fondo Blanquiazul), asumió una posición sobre las salidas a fiestas nocturnas que involucran a Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini antes del duelo clave contra Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El dirigente aliancista, Zúñiga, fue consultado sobre los videos difundidos en donde se ve a Cepellini y Guerrero celebrando días previos al partido con Cristal y con una lesión, como es el caso del 9 peruano.

Jorge Zúñiga se mostró firme al respaldar tanto al delantero de la selección peruana, quien fue objeto de críticas tras la aparición de un video donde aparece bailando y realizando piruetas a pesar de estar con dolor en el tobillo, como al volante uruguayo, cuestionado por sus actuaciones y su comportamiento fuera del campo.

"Siempre ha habido campañas en contra de Alianza, porque obviamente es el equipo más grande del Perú. Después de las noticias políticas, el club Alianza Lima siempre será noticia", expresó en primer lugar en el programa llamado "En Pared" de TV Perú.

Video: TV Perú

Estas primeras palabras manifiestan su total respaldo a los jugadores y considero que las situaciones como estas son parte de una constante exposición mediática que enfrenta Alianza por su magnitud en el fútbol peruano.

Por otro lado, expresó claramente su perspectiva sobre Paolo Guerrero, a pesar del escandaloso video en la fiesta de su pareja Ana Paula Consorte.

"Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso y profesional. Personalmente, nunca le he visto una conducta inapropiada. No podría juzgarlo por un video filtrado maliciosamente, con algunos episodios que podrían distorsionar lo ocurrido realmente", afirmó.

Por último, también tuvo declaraciones sobre Pablo Ceppelini, mediocampista que no viene rindiendo en Alianza Lima y es muy criticado por los hinchas al no demostrar mejoría, a pesar de ser uno de los mejores fichajes de este año para los íntimos.

"Pablo va a recuperar su nivel, él tiene que comprometerse como todos los deportistas, seguir la disciplina que todos los deportistas se comprometen a seguir, él va a lograr los objetivos, no me cabe duda", culminó.