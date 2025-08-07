Miguel Araujo dejó firme mensaje tras lesión con Sporting Cristal: "Quiero agradecer..."

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima fue, sin duda, el más destacado de la fecha 4 del Torneo Clausura. Los rimenses dejaron pasar la oportunidad de quedar como únicos líderes y terminaron igualando sin goles. Sin embargo, lo que más lamentaron fue la lesión de Miguel Araujo, su figura en el campeonato. Tras ello, el jugador envió un firme mensaje a través de sus redes sociales.

Resulta que, el defensa nacional tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para poder iniciar su proceso de recuperación. En ese sentido, afortunadamente la operación fue positiva y utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la noticia a sus seguidores.

En dicha publicación, Miguel Araujo no dudó en agradecer las muestras de cariño de todos los hinchas, así como el respaldo que Sporting Cristal le ha ofrecido desde su llegada al club. Además, anunció que ya le otorgaron el alta médica e iniciará su recuperación.

Miguel Araujo anunció que fue intervenido satisfactoriamente tras su lesión.

"Quiero agradecer inmensamente a Dios primero, porque de su mano todo, a la institución Sporting Cristal porque me respaldó desde el minuto 1, a los mensajes de familiares, amigos e hinchas y no tan hinchas también, por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación, infinitas gracias. Ya de alta con la bendición de Dios y todo muy bien, gracias a los médicos a todos absolutamente muchísimas bendiciones", fue el mensaje del jugador.

¿Qué lesión sufrió Miguel Araujo y cuándo volverá con Sporting Cristal?

El defensor salió lesionado de la mano izquierda al disputar un balón durante el partido en Matute. Posteriormente, el club emitió un comunicado en el que informó que Araujo sufrió una contusión en la muñeca izquierda, la cual derivó en una fractura de radio distal, motivo por el cual fue operado de inmediato.

Si bien no se ha confirmado el tiempo exacto de recuperación, el doctor Luis Cotillo indicó en diálogo con Líbero que el central podría volver a las canchas entre 6 a 8 semanas, tras someterse a la intervención quirúrgica.

Números de Miguel Araujo con Sporting Cristal

Desde su llegada a Sporting Cristal, Miguel Araujo se consolidó como titular en el esquema de Paulo Autuori y ha sido titular en todas las fechas que se han disputado en el Torneo Clausura, donde ha logrado anotar en 2 oportunidades.

De esta forma, su lesión representa un duro golpe para los intereses del cuadro bajopontino, ya que ha sido pieza fundamental para que su equipo logre mantener su valla invicta.