Sporting Cristal anunció la salida de jugador cotizado en más de medio millón: "Gracias...."

Sporting Cristal sigue dando que hablar en el Torneo Clausura, tras igualar sin goles ante Alianza Lima en un reñido duelo en Matute. Ahora, el conjunto del Rímac sorprendió al anunciar la salida de una figura clave con una millonaria cotización en el mercado. Esta noticia no fue bien recibida por los hinchas, especialmente ante los escasos fichajes que han realizado en el mercado de pases de la Liga 1.

Nos referimos a Gianfranco Chávez, defensa de Sporting Cristal que integraba la lista de jugadores en la purga de Paulo Autuori. Tras varios rumores sobre su continuidad, el club rimense finalmente anunció su salida definitiva, poniendo fin a una extensa etapa del zaguero con la celeste.

"¡Gracias por estos años con la Celeste, Gianfranco! El club llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!", fue el mensaje que publicaron en su cuenta de 'X' haciendo oficial la salida del zaguero.

Sporting Cristal anunció la salida de Gianfranco Chávez en pleno Torneo Clausura.

Minutos después, Cristal publicó un emotivo video repasando el camino de Gianfranco Chávez en el club, desde las divisiones menores hasta consolidarse en el primer equipo. “¡Nuestro agradecimiento por siempre defender la Celeste con profesionalismo! ¡Éxitos, Gianfranco!”, escribieron.

Recordemos que Chávez debutó en 2017 tras un destacado paso por las categorías formativas. Tras ocho años defendiendo la camiseta rimense en el fútbol profesional, el defensor pone fin a su etapa en el club.

Gianfranco Chávez firmará por Alianza Lima

Gianfranco Chávez tiene todo encaminado para estampar su firma con Alianza Lima de cara a las próximas temporadas. Recientemente, el reconocido periodista Kevin Pacheco anunció que ya existe un acuerdo verbal entre los blanquiazules y el defensor.

De esta manera, tras resolver su vínculo con Sporting Cristal, Chávez queda en libertad de firmar por Alianza sin ninguna restricción. Según indicó Pacheco, el contrato sería por dos años, con opción a extenderlo por una temporada más.

¿Cuánto vale Gianfranco Chávez?

Según el portal internacional especializado en fichajes Transfermarkt, Gianfranco Chávez posee una alta cotización en el mercado, ya que está valorizado en 650 mil euros. Esta cifra lo ubicaba como uno de los jugadores mejor tasados de la plantilla de Sporting Cristal.