¿Y Sporting Cristal? Pedro Aquino es sondeado por dos clubes del fútbol peruano: "Desea..."

El mercado de fichajes en el fútbol peruano está a pocos días de cerrar y los clubes de la Liga 1 vienen concretando sus últimas incorporaciones para luchar por el Torneo Clausura 2025. Bajo esa premisa, Pedro Aquino, quien ha sido vinculado a Sporting Cristal en los últimos días, recientemente se encuentra en la mira de dos clubes nacionales.

A través de su cuenta oficial de 'X', el periodista Denilson Barrenechea se refirió al presente que atraviesa el mediocampista de la selección peruana, quien no la pasa bien en Santos Laguna de la Liga MX en México y por eso ve con buenos ojos retornar al balompié incaico. "Pedro Aquino fue sondeado por dos clubes del fútbol peruano para conocer su situación", indicó el mencionado comunicador en redes sociales.

"El volante peruano desea volver a la liga local pero la prioridad la tiene Sporting Cristal. El cuadro rimense aún no ha hecho llegar una propuesta formal", agregó, dejando en claro que pese al interés de alguna otra institución deportiva su sueño es volver a vestir la camiseta celeste y salir campeón de la Liga 1 esta temporada. Recordemos que en el Rímac están contra el tiempo debido a que el mercado de fichajes cierra este lunes 18 de agosto.

Pedro Aquino fue campeón dos veces con Sporting Cristal.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

De momento, Sporting Cristal es el club que más batacazos viene dando en el mercado de fichajes debido a que contrató a dos defensores de la selección peruana como lo son Miguel Araujo y Luis Abram, quienes también estuvieron en la mira de Alianza Lima. Luego, los celestes sorprendieron a todo el mundo anunciando la incorporación de Cristian Benavente que finalmente se encuentra totalmente recuperado de su lesión, causando así mucha expectiva.

Finalmente, mientras los hinchas esperan a Pedro Aquino, la institución de Joel Raffo dio la hora presentando oficialmente al delantero brasileño Felipe Vizeu, ex Flamengo que promete aportar muchos goles para obtener el campeonato del Torneo Clausura 2025 y posteriormente el de la Liga 1. Con su llegada los cupos de extranjeros están completos en el Rímac.