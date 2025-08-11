0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Liga 1 anuncia reprogramación de importante partido de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025

La organización de la Liga 1 tomó la firme decisión de reprogramar uno de los partidos más relevantes de la fecha 6 del Torneo Clausura y anunció la nueva fecha. ¿Qué sucedió?

Angel Curo
Importante partido de la Fecha 6 será reprogramado
Importante partido de la Fecha 6 será reprogramado | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura se viene desarrollando de gran manera y fecha tras fecha nos deja asombrosos partidos. Hasta el momento, Sporting Cristal y Universitario se mantienen en el liderato y buscarán pelear el título. En medio de este panorama, la organización de la Liga 1 sorprendió al anunciar que uno de los partidos más destacados de la fecha 6 será reprogramado.

Luis Advíncula y un mensaje a club de la Liga 1.

PUEDES VER: Luis Advíncula le hace guiños a gigante de la Liga 1 a poco de que cierre el mercado

Mediante un comunicado oficial, la organización del campeonato confirmó que el duelo entre Alianza Universidad vs Los Chankas, que estaba programado para el 19 de agosto, no se jugará en dicha fecha por un motivo de fuerza mayor.

"La Liga de Fútbol Profesional (LFP) informa que, debido a motivos de fuerza mayor ajenos al club local, el partido entre Alianza Universidad de Huánuco vs Los Chankas CY, por la fecha 6 de la Liga 1 Clausura 2025, deberá ser reprogramado", mencionaron en la primera parte de su comunicado.

Partido entre Alianza Universidad vs Los Chankas será reprogramado.

¿Por qué se suspendió el Alianza Universidad vs Los Chankas?

Según mencionó la Liga 1 en su comunicado, esta medida se debe que el Estadio Heraclio Tapia, de Huánuco no se encuentra disponible para el día del partido. Esto se debe a que el recinto será utilizado para actividades relacionadas al aniversario de la ciudad.

Asimismo, el IPD Huancayo, estadio alterno que había registrado Alianza UDH, tampoco podrá ser utilizado ya que será el escenario de partidos de la Liga 1, Liga Femenina y Liga 3.

¿Cuándo se jugará el Alianza Universidad vs Los Chankas?

Finalmente la organización de la Liga 1 confirmó que el duelo entre Alianza Universidad vs Los Chankas se disputará el sábado 30 de agosto de 2025 a las 3:00 p.m. (hora peruana).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 5-3 con rival directo y se alejó del primer lugar de campeonato peruano

  2. Paulo Autuori tomó firme decisión de último momento con Cristian Benavente en Sporting Cristal

  3. ¿Sporting Cristal romperá el mercado y fichará a Gianluca Lapadula? Lo último que se sabe

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano