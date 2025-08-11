Liga 1 anuncia reprogramación de importante partido de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura se viene desarrollando de gran manera y fecha tras fecha nos deja asombrosos partidos. Hasta el momento, Sporting Cristal y Universitario se mantienen en el liderato y buscarán pelear el título. En medio de este panorama, la organización de la Liga 1 sorprendió al anunciar que uno de los partidos más destacados de la fecha 6 será reprogramado.

Mediante un comunicado oficial, la organización del campeonato confirmó que el duelo entre Alianza Universidad vs Los Chankas, que estaba programado para el 19 de agosto, no se jugará en dicha fecha por un motivo de fuerza mayor.

"La Liga de Fútbol Profesional (LFP) informa que, debido a motivos de fuerza mayor ajenos al club local, el partido entre Alianza Universidad de Huánuco vs Los Chankas CY, por la fecha 6 de la Liga 1 Clausura 2025, deberá ser reprogramado", mencionaron en la primera parte de su comunicado.

¿Por qué se suspendió el Alianza Universidad vs Los Chankas?

Según mencionó la Liga 1 en su comunicado, esta medida se debe que el Estadio Heraclio Tapia, de Huánuco no se encuentra disponible para el día del partido. Esto se debe a que el recinto será utilizado para actividades relacionadas al aniversario de la ciudad.

Asimismo, el IPD Huancayo, estadio alterno que había registrado Alianza UDH, tampoco podrá ser utilizado ya que será el escenario de partidos de la Liga 1, Liga Femenina y Liga 3.

¿Cuándo se jugará el Alianza Universidad vs Los Chankas?

Finalmente la organización de la Liga 1 confirmó que el duelo entre Alianza Universidad vs Los Chankas se disputará el sábado 30 de agosto de 2025 a las 3:00 p.m. (hora peruana).