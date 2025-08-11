Carlos Zambrano dejó firme mensaje sobre su futuro en la selección peruana: "Siendo realista..."

La selección peruana ha encadenado una serie de malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas que lo ha llevado a estar prácticamente eliminado del Mundial 2026. Por ello, los hinchas piden a grito un recambio generacional. En ese sentido, Carlos Zambrano, uno de los referentes de la 'Bicolor', se pronunció firmemente sobre su futuro.

Carlos Zambrano habló sobre su futuro con la selección

Durante un dialogo con Radio Ovación, el 'Kaiser' fue consultado sobre si tiene pensado poner un alto en su etapa como defensa de la selección peruana. Esto teniendo en cuenta su edad y que ya ha disputado varios procesos eliminatorios.

Ante ello, el central sorprendió revelar que hubo un tiempo en que pensaba en retirarse del combinado patrio. No obstante, también aseguró que seguirá disponible siempre que sea convocado. "Hace dos años pensaba que sí (se retiraba), que era mi última Eliminatoria, pero siendo realista voy a estar para la selección siempre que me necesite", expresó el defensa.

Carlos Zambrano confirmó que seguirá jugando con Perú. Foto: FPF

De esta manera, el defensa podrá seguir disputando algunos partidos con la camiseta de la 'Bicolor' y podría ser uno de los referentes que comanden el inicio del próximo proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Cabe recordar que Zambrano ha sido uno de los mejores jugadores de Perú en lo que va de la Eliminatoria, siendo uno de los más regulares y brindando su experiencia al comandar a Renzo Garcés en la zaga defensiva.

Carlos Zambrano habló sobre el recambio generacional

No obstante, Carlos Zambrano también dejó en claro que ya es momento que aparezcan nuevas figuras con la 'Blanquirroja' y aseguró que siempre apoyará a la selección sin importar el lugar donde le toque estar.

"También anhelo que tomen la posta otros defensores. Desde el lugar que me toque estar, voy a estar feliz apoyando", añadió Zambrano dejando en claro que es momento que otros jugadores tomen la batuta.