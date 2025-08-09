Zambrano no se guardó nada y dio rotundo calificativo sobre Cristal tras llegada de Chávez: "Un..."

Alianza Lima tendrá un partidazo en la altura de Ayacucho ante el cuadro de Sergio Castellanos, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Como principal novedad está la presencia del ex Sporting Cristal, Gianfranco Chávez, quien llegó a La Victoria tras muchos años en el elenco cervecero. Bajo esa premisa, el defensa Carlos Zambrano dejó un potente comentario.

Carlos Zambrano dio firme calificativo sobre Sporting Cristal tras llegada de Gianfranco Chávez

Previo al viaje del plantel blanquiazul a la ciudad de las siete iglesias, el 'Káiser' fue abordado por la prensa y evidentemente se le tuvo que consultar por la reciente incorporación del joven zaguero. En esa línea, el experimentado futbolista no dudó en resaltar el fichaje del canterano con pasado en tienda rimense, además calificó a Cristal como equipo "grande".

"Sabemos que Gianfranco Chávez viene de un equipo grande como Cristal y creo que nos va a ayudar mucho en la zaga", manifestó Zambrano, a través de una entrevista con Jax Latin Media.

De otro lado, el ex FC Schalke 04 decidió hacer una autocrítica de los últimos resultados que viene obteniendo el plantel dirigido por el argentino Néstor Gorosito en el Torneo Clausura 2025 y afirmó que desde ahora su único propósito es luchar por los tres puntos.

"Somos conscientes que estamos regalando muchos puntos y como equipo grande que somos, nos puede costar. Vamos por los 3 puntos que es lo único que nos sirve", sentenció.

Los números de Carlos Zambrano con Alianza Lima esta temporada

El 'León', Carlos Zambrano se ha consolidado en el once de Alianza Lima en base a su vasta experiencia en el fútbol. En lo que viene siendo la presente temporada el defensa ya lleva 22 partidos oficiales. No tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 1910 minutos.