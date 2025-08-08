Cristian Benavente dio fuerte calificativo a Sporting Cristal tras ser presentado: "Un club..."

¡Está de vuelta en la Liga 1! Luego de ser anunciado oficialmente como nuevo fichaje de Sporting Cristal, el jugador hispano-peruano Cristian Benavente fue parte de una conferencia de prensa, al lado del defensa Luis Abram y el actual Director General de Fútbol, Julio César Uribe desde La Florida. ¿Qué dijo?

Cristian Benavente reveló por qué decidió firmar por Sporting Cristal

Durante su presentación, el popular 'Chaval' explicó qué lo motivó a fichar por el elenco bajopontino. En sus declaraciones, el mediocentro ofensivo reveló que, se terminó convenciendo de la oferta de los celestes al considerarlos como un "club gigante". De esta forma, indicó que buscará hacer historia en un elenco con mucha historia en nuestro balompié nacional.

"Inicialmente quería mantenerme en el fútbol europeo, pero cuando te llega una propuesta de un club gigante, es fácil alinear las cosas y es un honor venir aquí", manifestó el exvolante de Gloria Buza de Rumanía para Cristal TV.

Así también, el atacante nacional fue bastante claro al señalar que se encuentra en óptimas condiciones para dar lo mejor en el plantel dirigido por Paulo Autuori. "Me fui a Europa a jugar en Rumanía hasta terminar la temporada. Físicamente estoy bien y perfectamente para lo que el entrenador decida", agregó.

En esa línea, Cristian Benavente se mostró muy comprometido con este nuevo desafío en Sporting Cristal, y afirmó que buscará aportar toda su experiencia. "Voy a poner mi granito de arena para que este proyecto vaya de forma ascendente", sentenció.

Cristian Benavente: trayectoria profesional