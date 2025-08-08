Cristian Benavente fue anunciado como flamante refuerzo de Sporting Cristal: "Nos complace..."

Cristian Benavente regresó a la Liga 1 y ahora será jugador de Sporting Cristal para la temporada 2025, donde buscará ganar el Torneo Clausura y posteriormente el título nacional. A través de las redes sociales del club bajopontino, se dio a conocer que el jugador peruano con nacionalidad española ha firmado su contrato hasta diciembre de 2026.

Video: Sporting Cristal

Sporting Cristal hizo uso de su cuenta de X (antes Twitter) para dedicarle las primeras palabras a Cristian Benavente tras llegar a un acuerdo con su nuevo club.

Foto: Sporting Cristal.

"¡Bienvenido al Rímac, Cristian! Nos complace presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!", se puede leer.

Cabe destacar que el mediocampista llega procedente del FC Buzau de Rumanía, donde no logró consolidarse, ya que su club descendió de la primera división a la segunda categoría en una temporada pésima. En este equipo solo disputó 9 partidos y logró realizar 1 asistencia.

Cristian Benavente en la Liga 1

La última vez que Benavente jugó en la Liga 1 fue cuando vestía la camiseta de Sport Boys y enfrentó a ADT el pasado 01 de noviembre de 2024. Antes de eso, el también conocido como "el chaval" formó parte de César Vallejo y Alianza Lima.

En el 2022, por el cuadro íntimo logró jugar 30 partidos, en los cuales solo anotó 6 goles y dio 2 asistencias, pero la presión de los hinchas ante el bajo rendimiento hizo que Cristian optara por irse del club, dejando un claro mensaje: 'Necesitaba ir a donde me quisieran', lo que generó más malestar en los fanáticos íntimos.

Por otro lado, también formó parte de la plantilla de la Universidad César Vallejo en 2024, donde, debido a una lesión, solo jugó 8 partidos, pero su rendimiento no fue el adecuado y no logró anotar ni asistir.