0
EN DIRECTO
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Alianza Lima perdió 2-0 en destacado torneo internacional y peligra sus opciones al título

Alianza Lima no pudo lograr la hazaña y cayó derrotado ante un complicado rival en el torneo Conmebol, con lo que pusieron en riesgo sus opciones al título.

Angel Curo
Alianza Lima perdió en destacado torneo internacional y peligra sus opciones al título
Alianza Lima perdió en destacado torneo internacional y peligra sus opciones al título | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está mentalizado en poder seguir haciendo historia a nivel internacional tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; además, buscan pelear el título del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, en otra disciplina, sufrieron un duro revés al caer ante un duro rival en el torneo Conmebol.

José Carlos Fernández opinó sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima

PUEDES VER: 'Zlatan' Fernández dio rotundo calificativo a Barcos y Guerrero en Alianza: "Son tipos que no..."

Se trata del plantel femenino de Alianza Lima, que viene compitiendo en el Torneo Conmebol Evolución con su categoría sub-16. En la tercera fecha de la competición, la escuadra blanquiazul se enfrentó ante Ferroviaria de Brasil y sufrió una derrota por 2-0.

El equipo de La Victoria logró una aceptable primer tiempo donde logró mantener el cero en el marcador. Sin embargo, en los últimos 45 minutos la situación fue diferente y con goles de Julia De Souza (54') y Lara Fabia (59'), Ferroviaria se quedó con el triunfo.

Alianza Lima perdió 2-0 ante Ferroviaria de Brasil.

Con esta derrota, Alianza Lima quedó relegado a la terca posición y puso en gran riesgo sus opciones de poder logar el título. Por lo que deberá ganar sus últimos dos partidos para seguir con opciones.

No obstante, cabe resaltar que la Conmebol dispuso que, en este torneo, luego de cada partido se dispute una tanda de penales. En dicha instancia, el equipo femenino logró imponerse y consiguió sumar un punto adicional en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del Torneo Conmebol Evolución

Alianza Lima está ubicada en el Grupo B del Torneo Conmebol Evolución. Según las bases del ente sudamericano, los dos primeros lugares optarán por el título. Mientras que los relegados pelearán por las posiciones del quinto al noveno lugar.

Grupo BPJPuntos
1. Ferroviaria311
2. Alianza Lima35
3. Secasports25
4. Liga de Bogotá22
5. Leonas de Tarija20

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Conmebol Evolución

  • Fecha 1: Descansa
  • Fecha 2: Secasports 0-2 Alianza Lima | 7 de setiembre
  • Fecha 2: Alianza Lima 0-2 Ferroviaria | 8 de setiembre
  • Fecha 3: Alianza Lima vs Liga de Bogotá | 10 de setiembre
  • Fecha 4: Leonas de Tarija vs Alianza Lima | 11 de setiembre

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Alianza Lima ganó 3-0, superó a Cristal e igualó a Universitario como líder del Torneo Clausura

  2. Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: hora, entrada y dónde ver gratis el partido por Eliminatorias 2026

  3. Campeón peruano confirmó renuncia por motivos de fuerza mayor en pleno Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano