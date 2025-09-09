Alianza Lima perdió 2-0 en destacado torneo internacional y peligra sus opciones al título

Alianza Lima está mentalizado en poder seguir haciendo historia a nivel internacional tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; además, buscan pelear el título del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, en otra disciplina, sufrieron un duro revés al caer ante un duro rival en el torneo Conmebol.

Se trata del plantel femenino de Alianza Lima, que viene compitiendo en el Torneo Conmebol Evolución con su categoría sub-16. En la tercera fecha de la competición, la escuadra blanquiazul se enfrentó ante Ferroviaria de Brasil y sufrió una derrota por 2-0.

El equipo de La Victoria logró una aceptable primer tiempo donde logró mantener el cero en el marcador. Sin embargo, en los últimos 45 minutos la situación fue diferente y con goles de Julia De Souza (54') y Lara Fabia (59'), Ferroviaria se quedó con el triunfo.

Alianza Lima perdió 2-0 ante Ferroviaria de Brasil.

Con esta derrota, Alianza Lima quedó relegado a la terca posición y puso en gran riesgo sus opciones de poder logar el título. Por lo que deberá ganar sus últimos dos partidos para seguir con opciones.

No obstante, cabe resaltar que la Conmebol dispuso que, en este torneo, luego de cada partido se dispute una tanda de penales. En dicha instancia, el equipo femenino logró imponerse y consiguió sumar un punto adicional en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del Torneo Conmebol Evolución

Alianza Lima está ubicada en el Grupo B del Torneo Conmebol Evolución. Según las bases del ente sudamericano, los dos primeros lugares optarán por el título. Mientras que los relegados pelearán por las posiciones del quinto al noveno lugar.

Grupo B PJ Puntos 1. Ferroviaria 3 11 2. Alianza Lima 3 5 3. Secasports 2 5 4. Liga de Bogotá 2 2 5. Leonas de Tarija 2 0

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Conmebol Evolución