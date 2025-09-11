Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada: precio y dónde comprar la tercera equipación

Para orgullo de los hinchas de Alianza Lima, la directiva dio a conocer su nueva indumentaria para el mes de octubre. Como es tradición en el 'Equipo del Pueblo', vestirán de morado en conmemoración a la devoción al Señor de los Milagros, por lo que aficionados han quedado encantados con el diseño que se ha hecho viral en redes sociales.

Alianza Lima presentó su camiseta morada

Con Piero Cari, Carlos Zambrano y Lupita Rodríguez; Alianza Lima publicó postales de cómo luce la nueva camiseta para que los millones de aficionados la adquieran a través de las plataformas oficiales de la marca Nike. Se observa un morado entero en la 'mica' de los 'íntimos' que ilusiona con buenos resultados para el siguiente mes.

Alianza Lima reveló la nueva camiseta morada que usarán los íntimos en octubre. Foto: Alianza Lima.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta Alianza Lima?

Según el portal oficial de la marca deportiva que viste a Alianza Lima, los precios oficiales de la camiseta morada es de 289.90 soles, en el que incluye todos los parches y/o estampados que luce el equipo principal. En caso no se desean los logos de los auspiciadores, el monto a valer es de 269.90 soles para el diseño masculino y femenino.

Camiseta blanquimorada de Alianza Lima se puede adquirir por internet. Foto: Nike.

Del mismo modo, se puede adquirir el conjunto completo si compras el short oficial del equipo, el cual ronda los 169.90 soles a través de las tiendas físicas de Nike y/o página web. Eso sí, hay la posibilidad de personalizar tus camisetas en la misma plataforma de la empresa deportiva.

¿Dónde comprar la camiseta morada de Alianza Lima?

La nueva camiseta morada de Alianza Lima se puede adquirir en las tiendas físicas de Nike distribuidos a nivel nacional. Asimismo, mediante la página web en el que puedes comprarlo por medio de tarjeta débito o crédito. La plataforma brinda facilidades para que los aficionados logren tener su indumentaria a tiempo.