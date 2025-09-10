Paco Bazán dio rotundo calificativo a Piero Cari tras debut con derrota ante Paraguay: "Es un..."

La selección peruana le dijo adiós a las Eliminatorias 2026 con una dolorosa derrota por 1-0 ante Paraguay en la última jornada de las clasificatorias. No obstante, más allá de la caída frente a la 'Albirroja' se pudo resaltar el debut oficial del futbolista de Alianza Lima, Piero Cari en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué dijo Paco Bazán sobre el integrante del elenco íntimo tras el compromiso?

Paco Bazán se refirió al estreno de Piero Cari con la 'Blanquirroja'

En la reciente edición del programa 'El Deportivo en Otra Cancha', el exportero de Universitario de Deportes se mostró satisfecho de que la 'joya' del cuadro victoriana por fin se haya estrenado con la 'Bicolor' en la era de Óscar Ibáñez, además, dejó en claro que es un jugador con bastante talento.

"Hoy debutó Piero Cari, estoy feliz sinceramente. La verdad entró bien, con personalidad, carácter. Quedará como anécdota que debutó con una derrota contra Paraguay, pero debutó a los 18 años. En otras condiciones quizás no lo hubieran llamado, pero la selección es así, en este caso sí estoy muy contento sinceramente, porque le tengo fe a Piero Cari", sostuvo.

Bajo ese escenario, Bazán calificó a Cari como un futbolista con "grandes condiciones", y hasta lo comparó con un reconocido atacante de la selección paraguaya, Ramón Sosa por sus cualidades en ofensiva.

"Me parece que es un chico que tiene grandes condiciones, tiene algo que se necesita que es el fútbol moderno, lo que tiene Sosa de Paraguay, tiene explosión, salida, ese cambio de velocidad, me parece que podía ser el próximo ofensivo de la selección", acotó.

Así fue el debut de Piero Cari con la selección peruana

Sobre los 80 minutos del encuentro, el volante de Alianza Lima, Piero Cari ingresó al campo de juego en reemplazo de Sergio Peña, marcando así su estreno oficial con la mica de la 'Blanquirroja' en las Eliminatorias Copa del Mundo 2026.