Peña contra las críticas a la selección: "Pido respeto a los que dan la cara, otros no la dan"

Sergio Peña no toleró las diversas críticas hacia la selección peruana tras terminar penúltimo en la clasificación y quedar fuera del Mundial 2026, por lo que levantó su voz para exigir respeto hacia el plantel nacional, pero hizo énfasis en los jugadores que si dan la cara. ¿Fue indirecta?

En medio de los cuestionamientos por el desempeño de la 'Blanquirroja', el volante de 29 años no dudó en manifestarse para aclarar que formó parte de la selección en los partidos ante Uruguay y Paraguay, pese a tener una dolencia de consideración en el dedo.

"Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir", inició Sergio Peña y añadió con todo su solicitud: "A la gente pedirles respeto. A los que ponemos la cara. A mí. Hay otros que no la dan. Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo", declaró en rueda de prensa.

Sergio Peña fue titular ante Uruguay y Paraguay.

Pero no fue todo, además el elemento de Alianza Lima aseguró que tanto para él como para el resto de integrantes de la selección peruana Ibáñez se mantiene con el cargo para dirigir al equipo: "Para nosotros Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador", sostuvo.

Esto después de que el actual '10' de Perú fuera blanco de criticas por su nivel en los partidos determinantes de Perú y su lucha fallida por alcanzar un cupo hacia la Copa del Mundo 2026 o al repechaje, sin embargo, la 'Bicolor' quedó fuera de carrera con una campaña para el olvido con 10 derrotas, seis empates y apenas dos victorias.