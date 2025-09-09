Estamos a solo unas horas de vivir el enfrentamiento entre Perú vs Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la 'Bicolor' deberá ganar para despedirse de la mejor manera. En la previa, se conoció que Óscar Ibáñez planea realizar cambios en el once titular y uno de ellos sería la suplencia de Erick Noriega. Ahora, se reveló el motivo de esta decisión.

Resulta que el periodista deportivo Vicente Cisneros analizó, a través de su canal de YouTube, la previa del encuentro de la 'Blanquirroja' y opinó con firmeza sobre el último once que probó el técnico para el duelo en el Estadio Nacional. En ese contexto, el comunicador criticó duramente la decisión del técnico de no alinear a algunos jugadores, entre ellos Erick Noriega.

Según detalló, la suplencia del 'Samurai' respondería a un reclamo que el defensor le habría hecho a Óscar Ibáñez por la falta de apoyo que recibió en su labor defensiva en el centro del campo durante el partido contra Uruguay en Montevideo.

Video: Vicente Cisneros | YouTube

"Ya estamos eliminados, ¿Por qué no darle una chance a (Oliver) Sonne, que está en la Premier League? ¿Por qué lo sacaste a Noriega? Porque te reclamó que no lo acompañaban en la marca en la mitad de la cancha, por eso lo sacan. Deberían darle minutos a Erick Noriega", expresó Cisneros.

De igual forma, Vicente Cisneros indicó que el actual jugador de Gremio tiene la capacidad de poder iniciar acciones, destacando su polifuncionalidad. "Noriega tranquilamente podía jugar, en lugar de Yoshimar Yotún, con Renato Tapia, o lo mandabas de central, si ya lo habían sacado a Zambrano", enfatizó.

Números de Erick Noriega con la selección peruana

Erick Noriega es una de las grandes promesas de la selección peruana con miras al futuro y, poco a poco, va sumando experiencia con la ‘Bicolor’. Hasta el momento, ha disputado únicamente dos encuentros oficiales con la selección absoluta.

En el último duelo frente a Uruguay fue titular por primera vez. Si bien no alcanzó su mejor nivel, tampoco desentonó, convirtiéndose en una opción clara de salida con balón gracias a su 88 % de precisión en los pases. Sin embargo, la falta de respaldo en la zaga terminó afectando su rendimiento, lo que se reflejó en una calificación de 6.4, según el portal Sofascore.

Erick Noriega aumentó su valor tras ser titular con Perú

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Erick Noriega continúa incrementando su valor de mercado. Tras haber sido titular por primera vez con la selección peruana, su cotización pasó de 1,6 millones a 2 millones de euros.