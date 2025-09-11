La vez que Carlos Lampe de Bolivia lució camiseta de Perú con inédito mensaje: "No va a un Mundial"

Carlos Lampe es uno de los futbolistas que ha sido tendencia en redes sociales por su emotiva celebración tras la victoria de Bolivia a Brasil. Y es que este 1-0 en El Alto valió para que 'La Verde' ponga su nombre en el repechaje al Mundial 2026, haciendo crecer las esperanzas de un país para regresar a una Copa del Mundo.

Las imágenes no solo conmovieron a toda Bolivia, sino a todo un planeta que ve a un jugador de mucha experiencia que año tras año ha luchado por ver a su selección en la máxima cita mundialista. Si bien el objetivo no está conseguido, es evidente que la ilusión crece con el pasar de los días.

Carlos Lampe y la secuencia de su emoción por pase de Bolivia al repechaje del Mundial 2026.

Carlos Lampe y su recordado mensaje a la selección peruana

En medio de este momento que vive la selección boliviana, cibernautas peruanos han dado de qué hablar en redes sociales al sacar a la luz un inédito mensaje de Carlos Lampe en el año 2017. Este hecho se dio cuando la Bicolor estaba por afrontar el repechaje al Mundial Rusia 2018 ante Nueva Zelanda, en el que lució la camiseta de nuestra selección para impacto de sus seguidores.

En aquella oportunidad, el portero boliviano decidió alentar a la selección peruana y dejar en claro que toda Sudamérica debía unirse para apoyar a un elenco que no iba a una Copa del Mundo desde hace varios años. Tras esta publicación que comienza a revivir en los últimos días, aficionados quieren devolver el favor y dar el empuje a 'La Verde' para que Bolivia supere el repechaje.

"Bueno, ahora toca ponerse la camiseta de Perú y apoyar a un país sudamericano que hace mucho que no va a un Mundial", escribió Carlos Lampe en su cuenta de 'X' en noviembre del 2017.

Recordado mensaje de Carlos Lampe sobre Perú en el 2017.

Bolivia espera rival en el repechaje del Mundial 2026

De momento, solo dos selecciones han obtenido oficialmente su pase al repechaje mundialistas: Bolivia y Nueva Caledonia. Se aguarda que en las próximas fechas FIFA se defina los otros cuatro equipos que jugarán esta instancia del certamen FIFA, ya que solo habrá dos boletos para el torneo que se disputará en Norteamérica.