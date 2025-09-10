¿Vuelve del retiro? Moreno Martins dio firmes palabras tras ver a Bolivia en repechaje: "Así va a ser"

Uno de los históricos de la selección boliviana es Marcelo Moreno Martins, quien decidió colgar los chimpunes en el 2024 para lamento de sus fieles seguidores. Sin embargo, a sus 38 años ha dado firmes declaraciones tras ver que 'La Verde' logró su pase al repechaje mundialista, desatando el gran debate sobre su regreso al plantel mayor.

En medio de los festejos en el Estadio Municipal de El Alto, el histórico goleador de 'La Verde' se pronunció ante los medios de comunicación para expresar su sentir por esta alegría nacional. Sin embargo, sorprendió al revelar que tiene las condiciones para un posible regreso a la selección.

En diálogo con el medio "Que no me pierda", Moreno Martins no descartó un posible regreso al plantel de Bolivia para aportar con toda su jerarquía los duelos del repechaje del Mundial 2026. Sabe que es una gran oportunidad para poner a 'La Verde' ante los ojos del planeta, por lo que confesó estar con ánimo de regresar.

Eso sí, sabe que esa decisión no pasa netamente por él, pero que no necesita ser convencido por un grupo de personas para que se anime a regresar a las canchas en esta etapa fundamental para la historia de Bolivia.

"Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien", declaró Marcelo Moreno Martins.

Bolivia espera rival en el repechaje del Mundial 2026

De momento, Bolivia y Nueva Caledonia (Oceanía) son las únicas selecciones que han asegurado su presencia al repechaje del Mundial 2026. Restan definir los cuatro cupos que saldrán de Concacaf (2) AFC (1) y CAF (1).