0

Bolivia vs. Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026: pronósticos, horarios y dónde ver

Bolivia se enfrenta a Brasil este martes 9 de setiembre, desde el Estadio Municipal de El Alto, por la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Wilfredo Inostroza
Bolivia recibe a Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026
Bolivia recibe a Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Bolivia se enfrenta a Brasil este martes 9 de setiembre, a partir de las 19:30 de Bolivia y 18:30 del horario peruano, en partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputa en el Estadio Municipal de El Alto y promete emoción de principio a fin.

Hora confirmada de partido de Perú contra Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias

PUEDES VER: Hora del partido Perú vs. Paraguay por la última fecha de Eliminatorias 2026

Bolivia vs. Brasil: previa del partido

La 'Verde' tiene chances de alcanzar el repechaje y necesita ganar su partido, además de esperar que Venezuela empate o pierda ante Colombia como local.

Asimismo, la 'Canarinha' ya tiene asegurado su pase al Mundial y este partido solo servirá como preparación para que Carlo Ancelotti encuentre su mejor versión.

Recordemos que el elenco altiplánico suma seis partidos sin ganarle al pentacampeón del mundo, siendo su última victoria por 2-1 en La Paz por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

Bolivia aún está ilusionado con el repechaje al Mundial 2026. Foto: AFP.

Bolivia vs. Brasil: horarios

  • México: 17:30 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas
  • España: 01:30 horas (del miércoles 10)

Bolivia vs. Brasil: dónde ver

  • Bolivia: Tigo Sports y Tuves
  • Perú: Latina y Movistar Deportes (YouTube)
  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTVGlobo
  • Argentina: TyC Sports Play
  • Colombia: ditu y RCN En Vivo
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Bolivia vs. Brasil: pronósticos y cuotas de apuesta

Bolivia es ligeramente favorito para imponerse a Brasil, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:

CasasBoliviaEmpateBrasil
Te Apuesto3.133.232.37
Apuesta Total3.253.252.30
Inkabet3.053.352.32
Betano3.253.352.25
Meridianbet2.943.282.34

Bolivia vs. Brasil: alineaciones probables

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.

Bolivia vs. Brasil : historial

En 33 enfrentamientos entre ambas selecciones, Brasil suma 24 victorias, mientras Bolivia se impuso en cinco partidos. Asimismo, se registran cuatro empates. El último duelo fue goleada 5-1 del 'Scratch' en Belén.

Bolivia vs. Brasil: estadio

Bolivia y Brasil juegan en el Estadio Municipal del Alto, recinto ubicado en la localidad de El Alto, a 4,150 metros sobre el nivel del mar. Este recinto tiene capacidad para 22,000 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Bayern Múnich definió futuro de Felipe Chávez tras no ser convocado con Perú: "Integrará..."

  2. Balón de Oro 2025: fecha, día, hora, dónde ver y lista de nominados

  3. Independiente desafía a la Conmebol y toma drástica medida para evitar el U de Chile vs Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano