Bolivia vs. Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026: pronósticos, horarios y dónde ver
Bolivia se enfrenta a Brasil este martes 9 de setiembre, desde el Estadio Municipal de El Alto, por la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Bolivia se enfrenta a Brasil este martes 9 de setiembre, a partir de las 19:30 de Bolivia y 18:30 del horario peruano, en partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputa en el Estadio Municipal de El Alto y promete emoción de principio a fin.
Bolivia vs. Brasil: previa del partido
La 'Verde' tiene chances de alcanzar el repechaje y necesita ganar su partido, además de esperar que Venezuela empate o pierda ante Colombia como local.
Asimismo, la 'Canarinha' ya tiene asegurado su pase al Mundial y este partido solo servirá como preparación para que Carlo Ancelotti encuentre su mejor versión.
Recordemos que el elenco altiplánico suma seis partidos sin ganarle al pentacampeón del mundo, siendo su última victoria por 2-1 en La Paz por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.Bolivia aún está ilusionado con el repechaje al Mundial 2026. Foto: AFP.
Bolivia vs. Brasil: horarios
- México: 17:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 19:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20:30 horas
- España: 01:30 horas (del miércoles 10)
Bolivia vs. Brasil: dónde ver
- Bolivia: Tigo Sports y Tuves
- Perú: Latina y Movistar Deportes (YouTube)
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Prime Video, Sky+, Vivo Play y SporTVGlobo
- Argentina: TyC Sports Play
- Colombia: ditu y RCN En Vivo
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Bolivia vs. Brasil: pronósticos y cuotas de apuesta
Bolivia es ligeramente favorito para imponerse a Brasil, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:
|Casas
|Bolivia
|Empate
|Brasil
|Te Apuesto
|3.13
|3.23
|2.37
|Apuesta Total
|3.25
|3.25
|2.30
|Inkabet
|3.05
|3.35
|2.32
|Betano
|3.25
|3.35
|2.25
|Meridianbet
|2.94
|3.28
|2.34
Bolivia vs. Brasil: alineaciones probables
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.
Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.
Bolivia vs. Brasil : historial
En 33 enfrentamientos entre ambas selecciones, Brasil suma 24 victorias, mientras Bolivia se impuso en cinco partidos. Asimismo, se registran cuatro empates. El último duelo fue goleada 5-1 del 'Scratch' en Belén.
Bolivia vs. Brasil: estadio
Bolivia y Brasil juegan en el Estadio Municipal del Alto, recinto ubicado en la localidad de El Alto, a 4,150 metros sobre el nivel del mar. Este recinto tiene capacidad para 22,000 espectadores.
