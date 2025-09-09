0

Bolivia vs. Brasil EN VIVO vía Tigo Sports por Eliminatorias sudamericanas 2026

En territorio boliviano, Tigo Sports será el canal que transmitirá EN VIVO el partido Bolivia vs. Brasil, válido por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

Jostein Canales
Tigo Sports transmitirá EN VIVO el partido de Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026
Tigo Sports transmitirá EN VIVO el partido de Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 | Foto: Composición de Libero
Las selecciones Bolivia vs. Brasil chocan este martes un partido de infarto por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Municipal de El Alto. Una derrota para los altiplánicos significaría su no presencia en el repechaje, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio boliviano, la transmisión EN VIVO estará a cargo de Tigo Sports.

Sudamérica ya tiene confirmadas a las seis selecciones que jugarán la fase de grupos de la Copa del Mundo; sin embargo, el cupo por el repechaje se lo van Bolivia y Venezuela en esta última fecha de las Eliminatorias 2026. De acuerdo a la tabla de posiciones, la 'Vinotinto' tiene la primera opción al ser séptimo con 18 puntos, mientras que la 'Verde' tiene un punto menos y no depende de sí mismo.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, partido de Bolivia vs. Brasil?

Para poder disfrutar de las Eliminatorias sudamericanas 2026 por la señal de Tigo Sports, y ver el partido de Bolivia vs. Brasil EN VIVO, tendrás que sintonizar estos canales de transmisión en suelo boliviano:

  • Tigo Sports: canal 700
  • Tigo Sports 2: canal 717
  • Tigo Sports 3: canal 718

Tigo Sports Bolivia: precio

El costo de Tigo Sports en Bolivia es de 49 bolivianos al mes, un precio fijo que se puede añadir a tu plan Tigo para disfrutar de partidos en vivo, como el Bolivia vs. Brasil, y contenido deportivo desde la aplicación o Android TV. Este monto es el valor final para agregar el paquete de contenido deportivo a tu servicio.

Planes de Tigo Sports Bolivia.

¿Cómo tener Tigo Sports en Bolivia?

  • Descarga la nueva aplicación Tigo Sports Bolivia.
  • Ingresa al Menú de la aplicación Tigo Sports.
  • Selecciona Ingresar.
  • Identifícate como usuario Cliente Móvil.
  • Selecciona el país e ingresa el número de tu línea.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

