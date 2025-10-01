Raúl Ruidiaz se confesó tras estar en Matute y haberse alejado de Universitario: “Pienso…”

Por la fecha número 12 del Torneo Clausura, Atlético Grau visitó a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y perdió por 2-1 pese a que se adelantó en el marcador. Uno de los futbolistas que estuvo presente en Matute fue Raúl Ruidíaz, quien recientemente se alejó de Universitario de Deportes por un polémico video y ahora sorprendió con sus fuertes declaraciones.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz estuvo en Matute tras marcar distancia con Universitario

Una vez culminado el encuentro, a 'La Pulga' le preguntaron por sus sensaciones sobre la derrota en La Victoria y también sobre su futuro profesional, sobre todo si tiene planeado volver a tienda crema en un futuro. El ex selección peruana no dudó en lanzar una respuesta que generó gran cantidad de comentarios entre los aficionados merengues.

"El primer tiempo lo hicimos muy bien, y en el segundo nos caímos. Nos vamos tristes y enojados. Estoy muy feliz en Grau, mi familia también y tengo contrato. No pienso en la 'U'", precisó Raúl Ruidíaz tras el partido ante Alianza Lima en condición de visitante. De esta forma, dejó claro que no está en sus planes retornar al club de sus amores.

Raúl Ruidíaz se retira en Universitario

Previo al encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva, 'La Pulga' fue interceptado por la prensa local para ser consultado sobre Universitario. Recordemos que tras la derrota 4-0 ante Palmeiras en Copa Libertadores el delantero subió un video cantando en portugués (idioma de Brasil) una canción que reiteradamente menciona el número cuatro, por lo que la afición lo tomó como una burla. Acto seguido la 'U' eliminó su imagen del museo que tiene en Campo Mar.

"A ver, yo tengo un contrato muy largo con Atlético Grau. Es el último contrato que tengo en mi carrera, lo tengo decidido. Estoy muy agradecido con Arturo Ríos y Andrés Riós (presidente y gerente deportivo del club), y estoy muy feliz en Piura, que es una ciudad hermosa, la gente espectacular y la comida, ni qué decir. Mi familia está muy cómoda ahí", indicó.