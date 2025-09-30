El tajante mensaje de Ruidíaz sobre un posible regreso a Universitario: "Último..."

Si hay un jugador del cual se ha hablado mucho entre los hinchas de Universitario en las últimas semanas, ese ha sido Raúl Ruidíaz. Actualmente, los aficionados merengues han "bajado del póster" al delantero por sus declaraciones y actos realizados en redes sociales, por lo que parece difícil que se vuelva a poner la camiseta crema en su carrera.

Es más, la 'Pulga' sorprendió al asegurar previo al partido que sostendrá con Atlético Grau ante Alianza Lima en Matute que actualmente tiene un contrato largo con el 'Patrimonio de Piura' y que este será el último en su trayectoria como futbolista, por lo que cerarría así las puertas de un posible regreso a la 'U' para retirarse.

"A ver, yo tengo un contrato muy largo con Atlético Grau. Es el último contrato que tengo en mi carrera, lo tengo decidido. Estoy muy agradecido con Arturo Ríos y Andrés Riós (presidente y gerente deportivo del club), y estoy muy feliz en Piura, que es una ciudad hermosa, la gente espectacular y la comida, ni qué decir. Mi familia está muy cómoda ahí", declaró a los medios de comunicación a su llegada a Lima.

Video: Entre Bolas

Sin embargo, cuando se le repreguntó sobre el tema, mencionó que era el último vínculo de amplia duración, pues firmó hasta finales de 2027. "El último contrato largo que tengo, así que hay un par de años más, todavía", agregó.

Ruidíaz mostró su incomodidad cuando le preguntaron de Universitario

Por otro lado, el futbolista de 35 años fue consultado sobre si este duelo con el cuadro blanquiazul lo tomaría como una oportunidad para congraciarse con la 'U' tras las críticas que recibió, y este no dudó en mostrar su incomodidad, pues se siente cansado de hablar de lo ocurrido con el club de Ate. Además, afirmó que solo quiere ganar para darle una alegría a la hinchada de Grau.

"Todos los partidos los vivo igual, para ser sincero. No sé si es una manera como yo pienso, pero todos los partidos son iguales. Estoy muy cansado la verdad (sobre el tema 'U'). Yo soy jugador de Grau, solo me enfoco en mi club, y lo único que quiero es ganar mañana y darles una alegría", sentenció.

¿Qué cosa hizo Raúl Ruidíaz que generó el malestar de Universitario?

Hasta antes del partido de ida frente a Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores 2025, la fanaticada de Universitario aún mostraba su cariño por Raúl Ruidíaz. No obstante, eso cambió tras los 90 minutos, cuando el jugador subió una historia en su cuenta de Instagram donde aparentemente se burlaba de lo ocurrido con el elenco estudiantil haciendo una referencia al 4-0 y hablando en portugués.

Video: Instagram

Esto fue tomado mal hasta por la propia institución, que decidió eliminar todo rastro del ariete en el Museo Monumental y en Campo Mar. Por su parte, la 'Pulga' fue claro al decir que nunca se burlaría de la 'U' porque es hincha y le ha dado todo en su carrera deportiva.