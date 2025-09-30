La inesperada decisión de Ángel Comizzo con Raúl Ruidíaz para vital partido ante Alianza Lima

Este miércoles, todas las miradas de los hinchas estarán puestas en Matute, donde Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cuadro piurano buscará dar el golpe de la jornada y conseguir unos tres puntos importantes en su lucha por meterse en puestos de campeonatos continentales. Por ello, Ángel Comizzo dará que hablar con una impensada decisión con respecto a una de las figuras que dirige, Raúl Ruidíaz, de cara al cotejo.

La delegación del 'Patrimonio de Piura' ya se encuentra en tierras limeñas con la presencia de Ruidíaz, quien se encuentra en óptimas condiciones para medirse a los blanquiazules. Sin embargo, el estratega argentino puede dar una verdadera sorpresa al no utilizar a la 'Pulga' dentro de su once titular.

¿La razón? De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, Comizzo utilizó en los últimos entrenamientos previos al viaje a Neri Bandiera y Tomás Sandoval como su dupla de atacantes, por lo que todo hace indicar que el ex Universitario no arrancaría las acciones por decisión técnica.

Raúl Ruidíaz no fue puesto en el once titular que probó Ángel Comizzo para el partido ante Alianza Lima. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Raúl Ruidíaz está motivado para enfrentar a Alianza Lima

A pesar que no sería titular, Raúl Ruidíaz manifestó que se encuentra muy motivado de jugar este choque frente a los 'Íntimos' y que tanto él como sus compañeros están bien preparadon con la mira puesta en conseguir un buen resultado del recinto deportivo de La Victoria.

"Necesitamos ganar sí o sí, estoy muy cansado de todo lo que se habla. Soy jugador de Grau y pienso en Grau, solo quiero jugar mañana. Más allá de cómo viene Alianza, nos enfocamos en nosotros; venimos muy bien, preparándonos, viendo nuestras virtudes y las falencias del rival. Mañana solo sirve ganar", declaró a los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Jax Latin Media

Sin Ruidíaz: el posible once de Atlético Grau ante Alianza Lima

Este será la posible formación que mandaría el estratega de 63 años para el duelo entre Alianza Lima vs. Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera, Tomás Sandoval.