¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau y dónde ver transmisión de la Liga 1?

Los clubes de Alianza Lima y Atlético Grau buscan por sumar de tres en la jornada 12 del Torneo Clausura 2025. El partido se transmitirá en vivo desde el Estadio Alejandro Villanueva que tiene capacidad de recibir a más de 33 mil personas. El encuentro se vivirá desde las 8:30 p.m.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Revisa cuáles son los horarios que debes tener en cuenta para seguir el minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau, que es parte de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en Perú. A continuación, la hora según el país donde vivas.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9:30 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 10:30 p. m.

México: 7:30 p.m.

España: 4:30 a. m. (del jueves 2 de octubre)

¿En qué canal se transmite el partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO?

La transmisión oficial de Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO se transmitirá en vivo a través de la señal L1 MAX, que también se podrá seguir online en los servicios de las plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Esta es la lista de canales donde se podrá seguir en vivo la transmisión y señal en vivo de la Liga 1 MAX, según el operador de cable que tengas.

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Antesala del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima llega al partido contra Atlético Grau tras perder en Cusco con Cienciano por 2 a 0 y terminar el partido con dos expulsados: Carlos Zambrano y Eryc Castillo. El cuadro íntimo no podrá contar con la presencia de estas dos piezas fundamentales. La gran sorpresa es el regreso de Jesús Castillo a la lista de convocados y se espera que tenga minutos dentro del campo. El equipo de La Victoria marcha sexto con 15 puntos, a 9 puntos del líder Universitario de Deportes.

Por su parte, Atlético Grau viene luego de superar por 3 a 1 a Sport Huancayo, empatar contra Sport Boys y dos victorias seguidas ante ADT y Alianza Universidad como locales. El equipo de Maximiliano Antonelli figura en la décima posición con 14 puntos, a 10 de Universitario.