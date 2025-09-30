- Hoy:
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: horarios. pronósticos y dónde ver
Se enfrentan Alianza Lima vs. Atlético Grau este miércoles 1 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrenta a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre, en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.
PUEDES VER: ¡Confirmado! Alianza Lima se 'refuerza' con ex Cantolao para recta final del Torneo Clausura
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul no atraviesa su mejor momento tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana y quedar relegado en el Clausura al caer ante Cienciano en Cusco. ¿Habrá reivindicación?
Los íntimos no podrán contar con los suspendidos Eryc Castillo, Renzo Garcés y Carlos Zambrano, mientras que también están lesionados Alessandro Burlamaqui y Pablo Lavandeira.
Alianza Lima necesita volver por la senda de la victoria.
¿Cómo llega Atlético Grau?
Por su parte, el 'Patrimonio de Piura' ha cumplido una irregular campaña en el Clausura, misma que lo tiene en la mitad de tabla, pero aún chances de clasificar a un torneo internacional.
Raúl Ruidíaz será una de las principales cartas de gol en los 'Albos'. La 'Pulga' lleva ocho goles en la presente temporada y espera anotarle por primera vez a Alianza Lima desde su regreso al país.
Atlético Grau espera sumar tres puntos en Matute.
Alianza Lima vs Atlético Grau: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:30
- Bolivia y Venezuela: 21:30
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:30
- México: 19:30
- Estados Unidos: 21:30 (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)
- España: 02:30 (del jueves 2)
Alianza Lima vs Atlético Grau: dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Asimismo, puedes seguirlo vía ONLINE por DGO, Fanatiz y Zapping.
Alianza Lima vs Atlético Grau: pronósticos y apuestas
Alianza Lima es amplio favorito para imponerse a Atlético Grau, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Atlético Grau
|Te Apuesto
|1.44
|4.32
|8.10
|Betsson
|1.39
|4.35
|8.00
|Apuesta Total
|1.42
|4.50
|7.50
|Meridianbet
|1.39
|4.37
|7.16
|Stake
|1.42
|4.45
|7.70
Alianza Lima vs Atlético Grau: entradas
Las entradas se puede obtener a trevés de la plataforma Joinnus y también vía Yape. De momento no hay venta presencial.
- Sur: S/ 27.90
- Norte: S/ 27.90
- Oriente: S/ 59.90
- Oriente (Conadis): S/ 29.90
- Occidente Central: S/ 179.90
- Occidente lateral: S/ 139.90
- Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 59.90
- Palco Apuesta Total: S/ 219.90
Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos enfrentamientos
- Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Apertura 2025
- Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Apertura 2024
- Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Clausura 2023
- Alianza Lima 1-2 Atlético Grau | Apertura 2023
Alianza Lima vs Atlético Grau: estadio
Alianza Lima recibe a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.
