Pablo Ceppelini respondió a denuncia por presunta agresión y anunció que tomará medidas legales

Antonelle Reyes denunció a Pablo Ceppelini de presunta agresión física. El jugador de Alianza Lima respondió a la acusación y aseguró que tomará las medidas legales correspondientes porque nadie tiene derecho de manchar su honra.

"Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo", expresó el mediocentro de 34 años.

Luego indicó lo siguiente: "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra".

Pablo Ceppelini indicó que nadie tiene derecho de manchar su honra

El jugador indicó que seguirá enfocado en su carrera deportiva, donde el reto es lograr el título nacional con Alianza Lima, club que tiene contrato hasta finales del 2025.

Pablo Ceppelini será titular ante Atlético Grau

Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute por una nueva jornada del Torneo Clausura. Néstor Gorosito decidió realizar cambios en su once titular que cayó ante Cienciano. Una de las novedades es la presencia de Pablo Ceppelini desde el inicio.

El volante es el llamado a conducir el ataque de Alianza Lima, pero no cumplió con las expectativas. En las últimas fechas levantó su nivel y en las prácticas convenció a Gorosito para volver al once titular.