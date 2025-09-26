Ceppelini dio rotundo comentario sobre Alianza tras eliminación de la Sudamericana: "Son.."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2-1 ante la Universidad de Chile en el duelo de vuelta de los cuartos de final en Coquimbo. Esto provocó que los jugadores salieran al frente para dar su propio análisis, entre ellos, Pablo Ceppelini, quien fue contundente al describir los primeros minutos de su equipo.

Pablo Ceppelini dio fuerte crítica a compañeros de Alianza Lima tras eliminación de la Sudamericana

Después del encuentro entre Alianza y la U. de Chile, Ceppelini fue consultado sobre cómo vio el partido y explicó de inmediato que el equipo salió con poca concentración para afrontar un duelo tan importante, lo que provocó que se vieran afectados al inicio del partido con un gol chileno.

"Los primeros minutos nos quedamos un poco dormidos, cosas que no pueden pasar en estas instancias. Tienes que estar de puntitas de pie los 90 minutos, son así, son llaves de 180 minutos, en casa también sufrimos una expulsión que lo pagamos caro", afirmó Ceppelini sobre Alianza Lima.

Las palabras del volante uruguayo podrían interpretarse como una autocrítica hacia todo el plantel aliancista, ya que también mencionó la expulsión de Carlos Zambrano, quien es fundamental en la defensa, pero que, debido a ese incidente, no pudo participar en el partido.

Por otro lado, Pablo Ceppelini también comentó que se siente orgulloso de Alianza, ya que hace tiempo el club no lograba llegar hasta estas instancias, venciendo a históricos clubes como Boca Juniors en la Libertadores y Gremio en la Sudamericana.

"Una sensación de tristeza, nos duele haber quedado afuera, pero la verdad es que estoy orgulloso de este equipo, de este plantel. Cuando empezamos el primer viaje a Paraguay, recuerdo que todos nos daban por muertos, diciendo que nos íbamos a quedar afuera con Boca y mira hasta dónde llegamos. Creo que fueron 16 partidos internacionalmente, hacía tiempo que no se lograba en el club", comentó.