Sebastián Rodríguez dio rotundo calificativo a Alianza tras eliminarlos de la Sudamericana: "Un..."

Alianza Lima perdió 2-1 en Coquimbo y se despidió oficialmente de la Copa Sudamericana 2025. El elenco dirigido por el técnico Néstor Gorosito se vio superado en todas sus líneas por la U de Chile, rival que vino de menos a más en el torneo Conmebol; y ahora luchará en las semifinales contra Lanús de Argentina. Tras el partido, Sebastián Rodríguez dejó firmes palabras sobre los blanquiazules.

Sebastián Rodríguez dio fuerte calificativo a Alianza Lima

En una reciente entrevista el popular 'Bigote' expresó toda su alegría de haber accedido a esta nueva llave del certamen sudamericano. A su vez, habló sobre su exequipo y los calificó como un "gran rival" debido a toda la campaña que afrontaron a nivel internacional.

Sebastián Rodríguez fue titular en el triunfo de U de Chile sobre Alianza Lima/Foto: X

"Felicidad por haber pasado a semifinales de Copa Sudamericana y más ante un gran rival como Alianza que por algo está en esta instancia", manifestó el mediocampista uruguayo para El Comercio.

Consultado sobre el trámite del encuentro, el volante ofensivo del 'Romántico Viajero' volvió a destacar el rendimiento del conjunto íntimo, más aún tras haber accedido hasta esta instancia. De otro lado, habló sobre su etapa en La Victoria y aseguró que la recuerda de la mejor manera.

"Alianza está haciendo un gran año y una gran Copa, por algo también estaba en cuartos de final y lo demostraron cuando se pusieron 2-1 en algún momento que se puso el partido en peligro. Nostalgia, pasé un año muy lindo, me quedaron lindos compañeros que tengo lindos recuerdos, se puede decir una amistad así que, estuvo lindo jugar en Matute y aquí", añadió.

Sebastián Rodríguez y su presente en U de Chile este 2025

El 'Bigote' Rodríguez es uno de los flamantes refuerzos de los 'Azules' esta temporada. Por ende, hasta la fecha viene disputando 6 partidos oficiales entre la Copa Sudamericana, Liga Primera 2025 y Supercopa de Chile. También registra un promedio de 2074 minutos jugados.