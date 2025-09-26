- Hoy:
Penny dio fuerte opinión sobre Quevedo por presunta indisciplina y criticó a Gorosito: "Es un..."
Diego Penny fue contundente sobre la supuesta indisciplina de Kevin Quevedo antes de la eliminación de Alianza Lima en Sudamericana y lanzó un duro mensaje contra Néstor Gorosito.
La eliminación de Alianza Lima ante la U de Chile no solo dejó un sabor amargo en los hinchas blanquiazules, que esperaban seguir haciendo historia al en la Copa Sudamericana, sino que también generó intriga por la decisión de Néstor Gorosito de no alinear a Kevin Quevedo como titular, presuntamente por actos de indisciplina.
El 'Pipo' indicó en la conferencia de prensa que la ausencia de Kevin Quevedo se debió a "cosas del fútbol, entrenamiento y de la vida". Posteriormente, Diego Rebagliati indicó que hay rumores sobre que el extremo no había mostrado gran disciplina en los entrenamientos, aunque fue perdonado por su rendimiento.
Diego Penny dio fuerte opinión por presunta indisciplina de Kevin Quevedo
En ese contexto, durante la última emisión del programa 'Mano a Mano', el exportero nacional Diego Penny opinó sobre esta presunta indisciplina y dejó un contundente mensaje sobre el extremo y el estratega blanquiazul.
Al inicio, Penny se mostró sorprendido por la situación, ya que Quevedo es uno de los jugadores más importantes para el esquema táctico de Néstor Gorosito. Sin embargo, fue crítico con el DT por permitir esta presunta indisciplina.
Video: Denganche
"Kevin (Quevedo) es un jugador importante para Gorosito y Alianza. Pero si lo vas a castigar de forma parcial y has permitido esto durante todo el año, no salgas después a despotricar, dejándolo mal al jugador", expresó.
Asimismo, señaló al estratega por no ser consecuente con sus decisiones y permitir este tipo de actitudes, recordando que él tiene la última palabra para alinear o no al futbolista.
"Gorosito no es consecuente con sus decisiones. Hay trascendidos de que esto no es nuevo y se repite. Primero es el jugador, pero también quien lo permite. ¿Creen que una multa basta? Es responsabilidad de 'Pipo', del comando técnico y de la institución porque conocen la situación", concluyó.
Kevin Quevedo fue suplente en la derrota ante la U de Chile
El atacante de 28 años sorprendió al no iniciar el partido ante el cuadro sureño, pese a que venía teniendo un destacado desempeño y no estaba lesionado. Sin embargo, tras ir 2-0 en contra, Néstor Gorosito lo hizo ingresar a los 57 minutos, y mostró un gran nivel al brindar la asistencia para el gol de Eryc Castillo.
